Adrar : 3 enfants périssent dans l’incendie de leur maison

Ce mercredi 1 février 2023 , 3 enfants ont rendu leur dernier souffle dans la wilaya de Adrar. Et ce, suite à un gigantesque incendie qui a ravagé une maison au niveau de la région de Ksar Gharmianou, commune de Tamest, dans la wilaya d’Adrar. Selon les révélations d’un communiqué de la protection civile rapportées par le quotidien arabophone généraliste El Khabar, les trois enfants décédés sont âgés entre un et 8 ans.

De ce fait, les agents de la protection civile sont intervenus. Afin d’éteindre l’incendie et transporter les victimes à l’hôpital, ce, mercredi soir, aux alentours de 20 heures.

Constantine : un accident de voiture fait un mort et deux blessés

Par le biais d’un autre communiqué, la protection civile a fait état d’un accident de route qui a causé la mort d’une personne sur place et la blessure de deux autres. Et ce, au niveau de la route wilayale numéro 101, près de la ville Ali Mendjeli.

Selon la même source susmentionnée, cet accident s’est produit suite au dérapage et au renversement d’une voiture. On notera dans le même sillage que la personne décédée est âgée de 41 ans. Tandis que les deux blessés sont âgés de 40 et 45 ans. Ceux-ci ont été immédiatement transportés au centre hospitalier de Constantine.