Adoption de nouveaux mécanismes à la Bourse d’Alger

La Commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse (Cosob) a franchi une étape cruciale dans la revitalisation de la Bourse d’Alger en approuvant, ce mardi, le Règlement n° 23-04. Cette initiative ambitieuse vise à insuffler une nouvelle vigueur aux pratiques boursières et à stimuler l’activité du marché financier.

Dans un communiqué officiel, la Cosob a souligné les objectifs majeurs de cette démarche, qui s’inscrit dans le cadre des orientations des pouvoirs publics visant à moderniser le marché financier et à le rendre plus attractif.

En effet, la Cosob a explicitement indiqué que le nouveau règlement, remplaçant le Règlement 03-97 datant de novembre 1997, introduit des mécanismes novateurs. Ces mécanismes visent à moderniser les pratiques boursières, alignant ainsi la Bourse d’Alger sur les attentes des pouvoirs publics. Cette initiative vise également à préparer la Bourse aux échéances importantes tout en facilitant l’accès des PME et des startups au marché financier.

Donc, le nouveau règlement de la Cosob ambitionne de donner un nouvel élan à la Bourse d’Alger. Comment ? En simplifiant le processus de levée de fonds sur le marché financier, et cela passera par une simplification des procédures et des conditions d’admission, tout en encadrant de manière optimale les séances de bourse. Cette approche, axée sur la flexibilité et l’efficacité, favorisera l’attractivité du marché et facilitera la levée de capitaux nécessaires à la croissance des grandes entreprises.

Nouvelles Cotes Officielles et Marchés Spécialisés

En outre, parmi les nouveautés notables, la Cosob instaure une nouvelle cote officielle, composée de cinq marchés distincts. Ces marchés comprennent une innovation majeure : un marché dédié à la négociation des titres des organismes de placement collectif. De plus, la création d’un marché spécialisé spécifiquement pour les investisseurs professionnels. La Cosob introduit également le concept des investisseurs institutionnels et des investisseurs qualifiés, offrant ainsi une diversité d’options aux acteurs du marché.

De plus, le nouveau règlement prévoit des conditions d’admission en bourse revisitées pour les marchés des titres de capital et des titres de créances. De manière novatrice, il introduit le principe de notation financière pour les sociétés émettrices d’emprunts obligataires. En parallèle, la Cosob met en place un dispositif pour la reconnaissance des évaluateurs et des promoteurs en bourse, renforçant ainsi la confiance des investisseurs.

Par ailleurs, la Cosob n’a pas négligé l’importance de renforcer la surveillance du marché. Des mesures significatives ont été prises pour assurer l’intégrité et la transparence des opérations, avec un accent particulier sur la protection des investisseurs. Cette approche proactive témoigne de l’engagement de la Cosob envers la sécurité et la confiance des acteurs du marché financier.

Pour conclure, il est à noter qu’avant son approbation, le nouveau règlement a été soumis à une consultation étendue au sein de la place financière. Cette démarche consultative, lancée par la Cosob en juin dernier, a permis de recueillir diverses perspectives du secteur financier. Le résultat : un règlement complet et efficace qui s’aligne sur les réformes impulsées par les pouvoirs publics. Cette dynamique s’inscrit parfaitement dans l’évolution de l’économie nationale, reflétant les efforts pour diversifier les sources de financement.