Adoption de mesures urgentes pour prévenir les feux de forêts en Algérie

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a récemment annoncé une série de mesures urgentes et préventives pour la prévention et la lutte contre les feux de forêts de la saison 2023.

En effet, en raison des conditions climatiques actuelles marquées par une vague de chaleur, il est essentiel de prendre des mesures afin de protéger les ressources forestières et les personnes vivant à proximité.

Dans le cadre de cette initiative, le ministère a appelé tous les acteurs concernés, notamment les conservateurs et les fonctionnaires de l’administration des forêts, à être en alerte maximale 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Des patrouilles conjointes seront intensifiées dans tous les espaces forestiers et leurs environs, assurées par les services des forêts, la Protection civile et les services de sécurité.

De plus, afin de limiter les risques de déclenchement des feux de forêts, le ministère a également décidé de geler la production de charbon. Cette mesure vise à prévenir les départs de feu liés à l’utilisation de charbon dans certaines activités industrielles. Une approche proactive est nécessaire pour protéger nos forêts précieuses et préserver la sécurité de tous.

Le ministère de l’Agriculture met aussi l’accent sur la sensibilisation

Parallèlement aux mesures d’urgence, le ministère met également l’accent sur la sensibilisation. Des campagnes de sensibilisation seront renforcées à travers tous les médias, y compris la presse écrite, l’audiovisuel, les réseaux sociaux et les radios locales. Il est crucial que tous les citoyens et les comités locaux des habitants riverains des forêts respectent les mesures préventives pour éviter les situations d’urgence.

En outre, le ministère souligne l’importance de l’engagement de tous les acteurs concernés. La préservation des ressources forestières et la protection des personnes et des biens environnants sont des responsabilités partagées. Les responsables et intervenants sont appelés à se mobiliser de manière permanente tout au long de la campagne de prévention, afin d’assurer une protection maximale contre les feux de forêts.

Lutter contre les feux de forêts nécessite une action urgente et préventive. Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural a donc pris les mesures nécessaires pour protéger nos forêts et garantir la sécurité de tous.