Adoption de la loi immigration en France : une réelle menace pour les Algériens ?

Avec l’adoption de la nouvelle loi immigration en France, nombreux sont les Algériens qui se sont questionnés sur l’impact de cette nouvelle loi sur la diaspora algérienne. Durcissement du regroupement familial et autres mesures que la loi française prévoit, l’inquiétude a pris de plus en plus de place.

Or, un député à l’APN a tenu à rassurer la diaspora quant aux répercussions de cette loi sur les ressortissants algériens. En effet, dans une publication sur son compte Facebook, Abdelouahab Yagoubi, député de Paris et membre de la commission des affaires étrangères de à l’Assemblée Populaire Nationale, a indiqué que les nouvelles mesures que la loi immigration a prévues ne concernent pas les Algériens.

« Les Algériens en France sont régis par l’accord de 1968. », lit-on. Octroyant un statut spécifique aux Algériens en matière de circulation, de séjour, et d’emploi en France, l’accord de 1968 serait le garant des avantages des ressortissants Algériens en France.

Le député algérien de Paris rappelle que « les Algériens ont été exclus des simplifications de la loi 1998 de la gauche et ne sont pas concernés par les durcissements de la loi 2023 de la droite. », ajoute-t-il.

Loi immigration : l’accord de 1968 prendra-t-il le dessus ?

Dans le même registre, le député, Abdelouahab Yagoubi, a appuyé ses propos en affirmant que, « Les accords internationaux priment sur les lois nationales ». De son côté, l’ancien ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driencourt, a indiqué que « les lois votées par le Parlement français ne s’appliquent pas aux Algériens », dit-il au Figaro.

« Quand le parlement vote une loi sur l’immigration, les Algériens sont ipso facto, exemptés de ce texte. Lorsque j’étais ambassadeur à Alger, les tribunaux annulaient les refus de visa au profit des Algériens en se référant à cet accord de 1968. », ajoute-t-il.

