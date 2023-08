Admise à la prestigieuse université de Cambridge, une Algérienne se bat pour réaliser son rêve

Plusieurs étudiants optent pour poursuivre leurs études à l’étranger et quitter l’Algérie pour une nouvelle vie. Si le choix de l’université dépend de plusieurs critères, notamment de la spécialité de l’étudiant et ses moyens financiers. Cependant, certaines universités restent un rêve pour plusieurs étudiants.

C’est le cas de la prestigieuse université de Cambridge. Cet incontournable établissement universitaire figure en deuxième place de la liste des meilleures universités dans le monde, pour 2024. Notamment après l’université du Massachusetts.

Âgée de 26 ans, cette étudiante algérienne a été acceptée pour intégrer l’université de Cambridge

Intégrer l’une des meilleures universités du monde est le rêve de tout étudiant qui mène des recherches. C’est le cas pour Hanna, une étudiante d’origine algérienne établie en France. Âgée seulement de 26 ans, elle n’aurait jamais imaginé être acceptée dans cette université.

Établie à Villepinte, Hanna partage sa vie avec sa maman, qu’elle a enlevée seule avec ses trois frères, entre l’Algérie et la France. Et grâce à sa famille, que la jeune femme a développé un intérêt pour la culture et l’identité algérienne après l’Indépendance. Son amour pour son pays natal l’a poussé à entreprendre des recherches dans ce sens et en faire le sujet de sa thèse de fin d’études.

Une thèse qui lui a fait gagner une place dans un programme ultra-sélectif de l’université de Cambridge. En effet, l’Algérienne a été choisie pour intégrer cet établissement de rêve.

Une cagnotte pour intégrer l’université de Cambridge

Cependant, l’étudiante est tombée des nues en découvrant le montant exigé pour accomplir ses inscriptions à l’université de Cambridge. Une somme qui s’élève à 30 000 euros. Désespérée, elle songe déjà à renoncer à son rêve d’études en Angleterre.

L’université lui a proposé une solution, notamment de lancer une cagnotte pour financer ses études. Partagée entre la joie et le désespoir, Hanna décide quand même de provoquer sa chance, et de lancer cette cagnotte (cliquer ici). Cette initiative a été largement diffusée sur les réseaux sociaux et a déjà atteint la somme de 4500 euros. Elle dispose désormais d’un désormais qui s’étale jusqu’au 15 septembre 2023, pour récupérer la somme requise.

