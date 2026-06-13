Administrations publiques : Les horaires d’été entrent en vigueur ce dimanche 14 juin

À l’instar des autres wilayas du Sud algérien, les institutions et administrations publiques de la wilaya d’El Meniaa basculeront, dès ce dimanche, vers les horaires de travail d’été.

Selon un communiqué officiel des services de la wilaya publié ce samedi, cette mesure intervient « en application des dispositions du décret exécutif n° 24-272 du 13 août 2024, modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-59 du 9 mars 1997 (lui-même modifié par le décret exécutif n° 07-22 du 24 juillet 2007), lequel fixe l’organisation et la répartition des horaires de travail dans le secteur des institutions et administrations publiques ».

Horaires de travail en Algérie : Une organisation adaptée aux fortes chaleurs

Cette grille horaire estivale sera appliquée durant la période allant du 14 juin 2026 au 30 septembre 2026, du dimanche au jeudi de chaque semaine. L’aménagement des volumes horaires a été pensé pour s’adapter au climat rigoureux de la région durant l’été.

Les horaires de travail sont ainsi fixés comme suit :

Matinée : De 07h00 à 12h00.

Pause déjeuner : De 12h00 à 12h30.

Après-midi : De 12h30 à 15h00.

Ce dispositif saisonnier vise à garantir la continuité du service public tout en préservant la santé des travailleurs face aux températures caniculaires de la saison estivale dans le grand Sud.

Algérie Poste emboîte le pas et adapte son réseau (Nord et Sud)

Dans cette même dynamique d’adaptation aux fortes chaleurs, l’établissement public Algérie Poste a également dévoilé sa nouvelle grille horaire estivale. Une réorganisation à double vitesse, qui distingue les régions du Nord et du Sud, et s’articule autour du mode de fonctionnement de chaque agence.

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Voici le détail des horaires applicables dès à présent pour l’ensemble du réseau postal :

1. Dans les wilayas du Sud : Une ouverture anticipée

Pour préserver les personnels et les citoyens des températures extrêmes du Grand Sud, le coup d’envoi de la journée est avancé à 07h00 du matin :

Bureaux en système de brigades (deux équipes) : Du samedi au mercredi de 07h00 à 18h00 (sans interruption), et le jeudi de 07h00 à 15h00.

Bureaux en service limité ou continu : Un horaire unique et uniforme est instauré du samedi au jeudi, avec une ouverture exclusivement en matinée, de 07h00 à 13h00.

2. Dans les wilayas du Nord : Trois modes de fonctionnement

Pour la partie septentrionale du pays, les bureaux de poste s’adapteront selon trois systèmes distincts :

Bureaux en système de brigades : Du samedi au mercredi de 08h00 à 19h00 (en continu), et le jeudi de 08h00 à 16h00 .

(en continu), et le jeudi de . Bureaux en service limité (horaires coupés) : Du samedi au mercredi de 08h00 à 12h00 , puis de 14h00 à 17h00 . Le jeudi, ouverture de 08h00 à 12h00 .

, puis de . Le jeudi, ouverture de . Bureaux en service continu : Du samedi au mercredi de 08h00 à 17h00 (sans interruption), et le jeudi de 08h00 à 12h00.

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Face à ces changements, Algérie Poste invite ses usagers à planifier rigoureusement leurs démarches financières et postales afin d’éviter les déplacements fastidieux aux heures de fermeture.