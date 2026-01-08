Administration publique à Alger : Rabehi impose la numérisation et le contrôle inopiné

Le ministre, wali d’Alger, Mohamed Abdenour Rabehi, a instruit ses services de procéder sans délai à la numérisation et à l’unification des mécanismes de traitement des préoccupations citoyennes. Des inspections inopinées sont également au programme pour s’assurer de la qualité de l’accueil dans les administrations.

Lors d’une réunion de l’exécutif tenue mercredi soir, le chef de l’exécutif de la capitale a mis l’accent sur l’impératif de moderniser la relation administration-citoyen. L’objectif affiché est d’instaurer un système de suivi homogène et efficace pour chaque requête déposée.

Au-delà de la transition numérique, Rabehi a annoncé le renforcement des mécanismes de contrôle via des sorties de terrain inopinées. Ces inspections viseront particulièrement à évaluer les conditions d’accueil et le comportement des agents publics au sein des différentes institutions de la wilaya.

🟢 A LIRE AUSSI : Grève des commerçants : les autorités dénoncent des appels « hostiles à l’Algérie » depuis plusieurs pays

Sur le plan du bilan, les chiffres communiqués lors de cette réunion font état d’une dynamique positive :

Services de la Wilaya : 1 412 pétitions prises en charge sur 1 470 reçues (soit un taux de 96 %) entre le 29 septembre et le 31 décembre 2025.

Médiateur de la République : Sur les 2 664 doléances réceptionnées par la délégation locale, 97 % ont été traitées.

Ramadan et saison estivale : les préparatifs s’accélèrent

L’ordre du jour a également porté sur les dossiers stratégiques de la nouvelle année :

Mois de Ramadhan : Rabehi a passé en revue le plan d’approvisionnement du marché en produits de large consommation pour garantir leur disponibilité. Le traitement des dossiers de la prime de solidarité, l’aménagement des mosquées et le programme d’animation culturelle de la ville ont également été examinés.

: Rabehi a passé en revue le plan d’approvisionnement du marché en produits de large consommation pour garantir leur disponibilité. Le traitement des dossiers de la prime de solidarité, l’aménagement des mosquées et le programme d’animation culturelle de la ville ont également été examinés. Saison estivale : Un état des lieux de l’aménagement des plages et des sites touristiques a été présenté. Les lacunes enregistrées l’an dernier ont été répertoriées afin d’être corrigées, avec pour mot d’ordre l’amélioration de la qualité des services offerts aux estivants.

En matière d’investissement, un exposé sur les zones d’activités a révélé plusieurs projets en cours. Quatre nouveaux sites potentiels ont été proposés, entraînant la création immédiate d’une commission spécialisée chargée d’étudier leur faisabilité technique.

🟢 A LIRE AUSSI : Voyage vers l’Algérie : déclaration obligatoire des marchandises au port de Marseille

Enfin, concernant l’urbanisme, Mohamed Abdennour Rabehi a exhorté ses services à finaliser et à valider les Plans d’Occupation des Sols (POS) à travers l’ensemble des communes de la wilaya, en coordination étroite avec les secteurs concernés.