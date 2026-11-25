L’Algérie a atteint son meilleur score depuis 2022 dans l’Indice de développement de l’administration en ligne (EGDI), s’établissant à 0,6317 dans le rapport des Nations Unies pour l’année 2026, contre 0,5956 en 2024 et 0,5611 en 2022.

Une progression constante qui permet au pays de consolider sa place dans la catégorie des États à niveau élevé de développement de l’e-gouvernement (High EGDI).

Les services publics en ligne, moteur de la progression algérienne

Selon les données relayées ce mercredi par le Haut-Commissariat à la numérisation via sa page officielle Facebook, cette performance s’appuie notamment sur une nette hausse de l’Indice des services en ligne (OSI).

Ce dernier est passé de 0,3320 en 2024 à 0,4363 en 2026, traduisant l’amélioration qualitative des prestations gouvernementales et les efforts déployés pour élargir leur numérisation et faciliter leur accès aux citoyens.

Cette dynamique s’inscrit dans le sillage des réformes structurelles et institutionnelles engagées ces dernières années pour accélérer la transformation numérique du pays.

Au cœur de cette stratégie figure la création, en septembre 2023, du Haut-Commissariat à la numérisation, instance suprême chargée de piloter et de coordonner ce chantier national.

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Les avancées reposent également sur la modernisation des systèmes d’information publics, le renforcement de l’interopérabilité et de l’échange de données entre les différents secteurs, ainsi que le lancement et l’enrichissement continu du portail national des services numériques gouvernementaux, en collaboration avec les départements ministériels et les institutions publiques.

Collectivités locales et interconnexion : les prochains défis de la numérisation

À l’échelle locale, l’Indice des services numériques locaux (LOSI), qui mesure la maturité numérique des collectivités, affiche un score de 0,1485.

Un niveau qui souligne, selon le communiqué, la nécessité de poursuivre les efforts de déploiement et de diversification des prestations dématérialisées au niveau des wilayas et des communes afin de mieux répondre aux attentes des citoyens.

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Par ailleurs, la composante « Participation électronique » (PE), intégrée à l’indice OSI selon la méthodologie actualisée de l’ONU pour 2026, s’établit à 0,1034.

Ce résultat met en lumière l’enjeu majeur que représente le renforcement des canaux d’interaction numérique entre l’administration et les usagers, afin de permettre aux citoyens de contribuer activement à l’amélioration du service public.

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Enfin, la même source insiste sur le fait que le défi actuel ne réside plus uniquement dans la multiplication de plateformes numériques sectorielles, mais bien dans leur intégration au sein d’un écosystème unifié via le portail national.

Véritable critère déterminant dans l’évaluation de l’indice OSI, cette interconnexion doit permettre d’offrir aux citoyens des démarches simplifiées, d’éviter la redondance des pièces administratives exigées et de rendre l’impact de la transition numérique tangible au quotidien, grâce à un service public plus fluide et plus accessible.