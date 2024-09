Adli : « l’Algérie ? j’ai déjà répondu à cette question »

Yacine Adli persiste et signe, c’est pour l’équipe de France qu’il veut jouer. Il se dit déterminé de briller avec sa nouvelle équipe, la Fiorentina, pour taper dans l’œil du sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps.

Le mois de mars dernier, Yacine Adli avait déclaré ouvertement, dans une conférence de presse, son désir de représenter l’équipe de France sur le niveau international. Il a expliqué que sa décision est motivée par son ambition de « jouer dans le haut niveau ». Quelques semaines après, il en avait remis une couche, en affirmant que « le départ de Belmadi a compliqué sa venue ».

N’ayant pas pu s’imposer à l’AC Milan, qui a fini par le vendre à la Fiorentina cet été, le jeune milieu de terrain ne regrette visiblement pas son choix. En effet, il persiste et signe : c’est pour l’équipe de France qu’il veut jouer.

« J’ai déjà répondu à cette question, je veux montrer que je peux être performant de manière constante à un haut niveau. Si je réussis bien sur le terrain, j’aurai aussi de la place pour être vu par Deschamps… La Fiorentina d’abord, puis moi, je peux penser à l’équipe nationale », a-t-il déclaré, lors de sa présentation.

Adli affiche ses ambitions avec « La Viola »

Lors de sa présentation officielle, Yacine Adli revient sur son départ de l’AC Milan. Il affiche d’ores et déjà ses ambitions avec sa nouvelle équipe.

« Au début du marché des transferts, les responsables de l’AC Milan m’ont informé que je suis à vendre. Dans ma tête j’étais prêt à partir. J’ai eu l’opportunité de venir ici à Florence, dans un projet super ambitieux et l’idée m’a tout de suite plu. Pour moi, c’était simple, vu tout ce qui était mis dans le projet, je n’avais aucun doute », dira-t-il.

Et d’ajouter : « Je suis arrivé il y a quelques jours, je me suis entraîné avec l’équipe et j’ai tout de suite joué. Cependant, nous voulons tous la même chose, gagner et donner le meilleur de nous-mêmes. Pour moi, nous devons viser haut, même s’il y a des équipes fortes en Serie A. Nous n’avons pas de limites, nous travaillons dur et nous regardons match après match. L’essentiel maintenant est de bien se connaître, même nous, les nouveaux joueurs, avons besoin de nous installer. Ce n’est pas encore le moment de réfléchir. Sur ce que nous ferons à la fin de la saison, mais sur ce que nous ferons maintenant ».