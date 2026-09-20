Consommation de gaz : Les nouvelles mesures de Adjal contre le gaspillage

La préservation des ressources énergétiques et l’intégration régionale demeurent au cœur des priorités gouvernementales. Ce dimanche 20 septembre 2026, le ministre de l’Énergie et des Énergies renouvelables, Mourad Adjal, a dirigé une séance de travail restreinte au siège de son ministère pour examiner deux leviers stratégiques : l’efficacité énergétique locale et l’expansion des partenariats sur le continent africain.

Mieux consommer pour préserver le gisement national

Face à la hausse continue des besoins domestiques, l’exécutif entend accélérer la mise en œuvre de mesures concrètes pour freiner le gaspillage du gaz naturel.

Lors de cette réunion, un diagnostic précis du niveau de consommation actuel a été dressé, débouchant sur l’analyse de propositions visant à réduire les usages superflus.

L’enjeu va au-delà des simples économies financières : il s’agit de garantir la pérennité des approvisionnements à long terme tout en optimisant le rendement global des installations énergétiques du pays.

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Pour concrétiser cette orientation, le ministère entend fonder son action sur une sensibilisation ciblée à travers le déploiement imminent de campagnes d’information destinées à encourager de nouveaux comportements auprès des usagers.

Parallèlement, l’accent sera mis sur la promotion d’une véritable culture de l’efficacité énergétique, la tutelle considérant cet effort comme une responsabilité partagée entre l’État et les consommateurs.

Cap sur le partenariat sud-sud

Sur le plan international, le ministre a examiné la coopération énergétique africaine. Il a passé en revue le suivi des projets en cours. Cette démarche traduit la volonté d’Alger de bâtir des alliances continentales solides.

En clôture, Mourad Adjal s’est exprimé sur les enjeux stratégiques. Selon lui, la gestion responsable des hydrocarbures et les partenariats gagne-gagnant constituent les piliers d’un développement durable.

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Face à l’accroissement continu de la demande intérieure, la rationalisation de la consommation de gaz naturel s’impose désormais comme un impératif stratégique. L’enjeu est double : pérenniser les gisements nationaux tout en sécurisant le respect des engagements à l’exportation.

Alors que la grille tarifaire demeure inchangée depuis 2016, le gouvernement privilégie une approche équilibrée, articulée autour de la sensibilisation et de l’efficacité énergétique.

La feuille de route vise d’abord à juguler le gaspillage et à responsabiliser les gros consommateurs. En parallèle, elle préserve le pouvoir d’achat des ménages grâce aux tranches sociales. Cet arbitrage mesuré consolide la sécurité énergétique du pays, tout en maintenant l’équilibre social.