Adila Bendimerad et Damien Ounouri dévoilent El Zahia, un film sur la naissance du théâtre algérien

Après le succès retentissant de La Dernière Reine, le duo iconique Adila Bendimerad et Damien Ounouri a levé le voile sur son nouveau projet cinématographique : El Zahia. Présenté en exclusivité au TMV Garden City, ce film en préparation retrace l’histoire poignante de Ghazala, première actrice musulmane ayant défié l’ordre colonial pour monter sur la scène de l’Opéra d’Alger.

Inspiré de faits réels, El Zahia nous plonge dans l’Algérie de 1926, marquée par les restrictions du Code de l’indigénat. Dans ce contexte oppressant, Ghazala prend tous les risques : pour interpréter Andromaque à l’Opéra d’Alger, elle se fait passer pour une Européenne.

Mais sa supercherie est vite découverte. Arrêtée, contrainte à la fuite, elle entame un parcours semé d’épreuves et de rencontres, croisant notamment la route d’Allalou, figure fondatrice du théâtre algérien. À travers ce film, Adila Bendimerad et Damien Ounouri nous dévoile une fresque historique et intime sur la naissance du théâtre algérien.

El Zahia, une œuvre engagée qui célèbre les pionnières invisibles du théâtre algérien

« Ce n’est pas seulement une histoire de théâtre, c’est l’histoire d’un peuple qui se réapproprie sa parole », a confié Adila Bendimerad, qui réalise le film tout en incarnant son personnage principal. À travers le destin de Ghazala, El Zahia met en lumière les prémices d’un théâtre algérien libre, porté par des artistes longtemps restés dans l’ombre, mais essentiels à l’éveil d’une conscience nationale.

Pour le producteur Yacine Laloui, le film représente bien plus qu’une fiction : « El Zahia est un hommage vibrant à ces femmes pionnières, souvent oubliées, qui ont posé les premiers jalons de notre culture scénique, parfois au péril de leur vie. » Même enthousiasme du côté de Nabil Asli, membre du casting, qui salue un projet « fort, audacieux et totalement nécessaire ».

La présentation du film s’est conclue par une projection de La Dernière Reine, acclamée une fois encore par le public. Une manière de rappeler la capacité du duo à faire résonner des récits longtemps tus avec force et justesse.

« C’est une fierté pour nous d’accompagner un film aussi puissant que El Zahia, dès ses premiers pas », a souligné Mira Bouacha, directrice d’exploitation du TMV, précisant que Garden City continuait de projeter les œuvres du tandem avec un public toujours fidèle au rendez-vous.

Entre mémoire, culture et engagement, El Zahia s’annonce comme un film nécessaire, à la fois intime et universel, qui ravive les origines d’un théâtre algérien en quête de liberté.