Adidas dévoile le nouveau maillot de l’équipe d’Algérie (photos)

La marque mondiale Adidas a dévoilé ce mercredi le nouveau maillot de la sélection algérienne, qui sera adopté par les Verts lors des prochaines échéances, notamment en Coupe d’Afrique des nations-2025 au Maroc.

Le nouveau design se distingue par un style moderne et épuré, rehaussé de touches artistiques inspirées des profondeurs du Sahara algérien et des couleurs de l’identité nationale. Le maillot Algérie, de couleur blanche dominante, est agrémenté de fines nuances vertes rappelant les symboles du drapeau national. Le nouveau maillot n’est pas orné du logo de la FAF, mais plutôt du drapeau algérien.

Les coéquipiers de Mahrez devraient endosser cette nouvelle tunique lors des prochains matchs amicaux face à l’Arabie Saoudite et au Mozambique. Le maillot sera disponible prochainement dans les boutiques Adidas ainsi que sur la plateforme officielle en ligne de la marque.

Le dévoilement du nouveau maillot est un événement important, suscitant l’enthousiasme des supporters. Il symbolise le renouveau et l’ambition de l’équipe nationale algérienne. La FAF espère que ce nouveau design portera chance aux joueurs.

Stage de novembre : Petkovic dévoilera sa liste demain à 15h

Le sélectionneur des Verts, Vladimir Petkovic, tiendra une conférence de presse ce jeudi 6 novembre à 15h00, dans la salle « Mohamed Sellah » du stade Nelson Mandela de Baraki. Ce rendez-vous médiatique sera l’occasion pour le technicien bosnien de dévoiler la liste officielle des joueurs convoqués pour ce nouveau stage de préparation.

Un stage ponctué par deux matchs amicaux. L’équipe nationale affrontera d’abord le Zimbabwe le 13 novembre, avant de défier l’Arabie saoudite cinq jours plus tard, le 18 novembre, toujours à Djeddah. Ces deux matchs amicaux s’inscrivent dans le cadre des préparatifs des Fennecs en vue des prochaines échéances, notamment la CAN 2025.

Ces confrontations permettront à Petkovic d’évaluer plusieurs éléments, d’effectuer des réglages tactiques et de donner du temps de jeu à certains nouveaux visages susceptibles d’intégrer durablement la sélection. Les supporters attendent avec impatience de découvrir la composition de cette liste, qui devrait mêler expérience et jeunesse.

