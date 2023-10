Adhésion de l’Algérie aux BRICS : Vladimir Poutine s’exprime

L’affaire de l’adhésion de l’Algérie aux BRICS+ a suscité l’attention internationale. Le président russe Vladimir Poutine a évoqué cette question lors de la session plénière du Forum Valdaï, soulignant l’importance de traiter ce dossier de manière réfléchie, dans un esprit de collaboration mutuelle.

L’Algérie, un allié traditionnel de la Russie au sein du monde arabe et de l’Afrique du Nord, est au cœur de cette discussion. Pour Vladimir Poutine, l’adhésion de l’Algérie aux BRICS+ serait bénéfique pour le groupe. Cependant, il a également insisté sur la nécessité d’aborder cette question avec sérénité, sans perturber le bon fonctionnement de l’organisation, mais plutôt en créant de nouvelles opportunités de développement mutuel.

Le président russe a appelé au dialogue entre le gouvernement algérien et les membres actuels des BRICS, à savoir le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud, ainsi que les six nouveaux membres qui rejoindront le groupe en 2024. Cette approche de coopération suggère que les décisions concernant l’adhésion de l’Algérie devraient être prises avec soin et en tenant compte des intérêts de toutes les parties impliquées.

Dans un contexte où les BRICS+ s’apprêtent à accueillir de nouveaux membres, la question de l’adhésion de l’Algérie souligne l’importance croissante de cette alliance économique et géopolitique sur la scène mondiale. Les réflexions en cours laissent entrevoir un avenir prometteur pour une Algérie qui pourrait jouer un rôle clé au sein de ce groupe influent.

Six nouveaux pays rejoignent les BRICS, l’Algérie en attente

À l’issue du 15ᵉ sommet des BRICS, qui s’est tenu en Afrique du Sud, une annonce d’envergure a été faite, confirmant les aspirations de ce bloc économique majeur. Le dernier jour du forum Brics-Africa Outreach a été marqué par une nouvelle importante pour la composition des BRICS.

En effet, le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a annoncé officiellement l’adhésion de six nouveaux pays aux BRICS. L’Iran, l’Argentine, l’Égypte, l’Éthiopie, l’Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis ont reçu l’accréditation officielle pour rejoindre ce groupe influent. Cette adhésion entrera en vigueur à partir du 1ᵉʳ janvier 2024.

Cependant, pour l’Algérie, qui avait fait de son adhésion aux BRICS l’une de ses priorités économiques pour l’année 2023, l’attente se prolonge. Bien que l’Algérie ait été considérée comme un candidat potentiel, elle devra patienter jusqu’aux prochaines sessions du processus d’expansion pour rejoindre le club des BRICS.

Cette nouvelle configuration des BRICS reflète les dynamiques changeantes de la coopération internationale et l’importance croissante de l’association entre les pays membres. L’Algérie, en maintenant ses aspirations à rejoindre ce groupe, montre son engagement envers une coopération économique et géopolitique au niveau mondial. Il reste à voir comment évoluera cette relation à mesure que les BRICS continuent de s’agrandir et de se renforcer sur la scène mondiale.