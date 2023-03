Adhésion Algérie aux BRICS : la majorité des pays membres favorables, Tebboune

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé que la demande d’adhésion de l’Algérie aux BRICS devrait être tranchée l’été prochain à l’occasion de la réunion du groupe, soulignant que la majorité des pays membres étaient favorables à l’adhésion de l’Algérie.

En effet, interrogé lors d’une interview accordée à la chaîne d’information qatarie « Al Jazeera » sur l’adhésion de l’Algérie aux BRICS, compte tenu notamment de sa place importante en tant que plus grand pays arabe et africain, premier exportateur de gaz en Afrique, quatrième plus grande économie en Afrique et exempte de dettes extérieures, le Président Tebboune a précisé qu’il s’agissait là de « facteurs habilitant l’Algérie à rejoindre les BRICS ».

De plus, il a fait remarquer, que « beaucoup de travail reste à faire cette année pour augmenter le PIB et le taux de contribution du secteur industriel au PIB, ainsi que plusieurs indicateurs économiques que nous devons réformer davantage pour accéder la tête haute aux BRICS« , a soutenu le Président Tebboune.

La Chine et la Russie favorables à l’adhésion de l’Algérie aux BRICS

Concernant les prévisions de l’approbation de la demande de l’Algérie, le chef de l’Etat a affirmé que les pays du groupe tels que « la Chine et la Russie se sont montrés favorables au même titre que l’Afrique du Sud, et le Brésil avec à sa tête le président Lula da Silva ».

« Cela signifie que la porte est grande ouverte », s’est réjoui le Président Tebboune qui a ajouté: « Je crois que la décision d’adhésion sera prise durant la prochaine réunion du groupe prévue cet été ».

Pour conclure, il est à noter que l’Afrique du Sud assure la présidence périodique des BRICS au cours de cette année. Le sommet du groupe devrait avoir lieu l’été prochain en Afrique du Sud.