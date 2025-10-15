Adhésion à l’ASEAN : l’Algérie se positionne sur un marché de plusieurs milliards de dollars

En signant le Traité d’amitié et de coopération avec l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), l’Algérie s’invite dans un espace stratégique où l’économie, la technologie et la culture s’entrelacent.

Pour la Malaisie, qui préside l’ASEAN en 2025, cette adhésion marque bien plus qu’un rapprochement symbolique. Elle ouvre la voie à une synergie prometteuse entre l’Afrique du Nord et l’Asie du Sud-Est.

À Alger, l’ambassadeur malaisien Ridzani Erwan Mohamed Mazlan a salué cette étape historique. Esquissant les contours d’une coopération appelée à s’intensifier sur tous les plans.

ASEAN : un partenariat historique qui s’élargit à de nouveaux horizons économiques

Les liens entre Alger et Kuala Lumpur ne datent pas d’hier. Nouées en 1964, les relations diplomatiques entre les deux pays se sont progressivement consolidées, jusqu’à connaître, ces derniers mois, une dynamique inédite. Lors de la célébration du 68ᵉ anniversaire de l’indépendance de la Malaisie et de la Journée de la Malaisie 2025, organisée à l’hôtel Sofitel d’Alger, le diplomate malaisien a rappelé la signature récente de cinq accords et mémorandums d’entente entre les deux nations. Ces accords portent notamment sur :

Les systèmes de certification halal (finance islamique),

La fabrication industrielle partagée,

La coopération technologique,

Les échanges dans le domaine de la recherche et de l’industrie.

🟢 À LIRE AUSSI : Le pétrole algérien maintient son élan : production en hausse pour le 5ᵉ mois consécutif

En outre, pour Ridzani Erwan Mohamed Mazlan, ces avancées traduisent une “volonté commune de donner un nouvel élan à la coopération économique et au développement bilatéral”. Tout en posant les bases d’une intégration régionale plus large.

Algérie – Malaisie : un commerce en progression et des secteurs porteurs

Sur le plan économique, les échanges commerciaux entre les deux pays affichent une nette progression. De janvier à août 2025, le volume global a atteint 123,2 millions de dollars, dont 84,2 millions d’exportations malaisiennes vers l’Algérie. Soit une hausse de 21,3 % par rapport à 2024.

🟢 À LIRE AUSSI : PDG limogé, activité à l’arrêt… Le plus grand complexe sidérurgique d’Algérie dans la tourmente

Les importations malaisiennes, estimées à 39 millions de dollars, proviennent essentiellement de produits pétroliers algériens. Selon le diplomate, cette croissance « reflète la confiance réciproque et la volonté des deux pays d’élargir leurs partenariats ».

Ce rapprochement économique pourrait aussi servir de passerelle entre l’Asie et l’Afrique. Offrant à la Malaisie un point d’accès privilégié vers les marchés du continent.

Vers une coopération culturelle et touristique plus profonde

Au-delà de l’économie, la diplomatie culturelle s’invite au cœur de cette relation. L’ambassadeur a encouragé les Algériens à découvrir son pays à l’occasion de la campagne “Visit Malaysia Year 2026”. Qui vise à attirer 35,6 millions de visiteurs internationaux. Il a décrit la Malaisie comme “un pays où la diversité culturelle se vit au quotidien, dans la cuisine, la langue et la coexistence harmonieuse des peuples”.

🟢 À LIRE AUSSI : Cap sur l’industrie automobile : ce qui se prépare entre l’Algérie et Oman

Dans le même esprit, une “Semaine de la gastronomie malaisienne” se tient à Alger du 14 au 17 octobre 2025, dans les restaurants Le Corail et Ô 92 du Sofitel. Celle-ci permettera au public algérien de découvrir la richesse culinaire de ce pays. “Le repas malaisien n’est pas qu’un plat, c’est une histoire”, a-t-il confié, évoquant la convivialité et la chaleur humaine qui caractérisent sa culture.

Enfin, en rejoignant le cercle de coopération de l’ASEAN, l’Algérie s’ouvre une nouvelle porte sur l’Asie. Entre échanges commerciaux, transferts technologiques et rapprochement culturel, les deux pays semblent décidés à écrire un nouveau chapitre commun, ancré dans le respect, l’amitié et les opportunités mutuelles.