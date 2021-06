ADE demande à ses employés d’aider les palestiniens financièrement

Le syndicat de l’établissement placé sous la tutelle du ministre chargé des ressources en eau, a vivement exhorté les employés du secteur à reverser une partie de leurs salaires mensuels du mois de juin et de juillet à la cause palestinienne.

En effet, le syndicat National de l’Algérienne des eaux, affilié à l’Union Générale des Travailleurs Algériens, a appelé, ce vendredi 25 juin 2021, les employés, pour ceux qui souhaitent faire preuve de solidarité et de soutien à l’égard du peuple palestinien, en particulier aux habitants de la ville de Gaza, qui subissent continuellement l’oppression violente et injuste exercée par « l’entité sioniste », et ce, en faisant don d’une partie de leur salaire mensuel aux habitants de la ville mise à feu et à sang par l’armée coloniale israélienne.

Comment contribuer ?

Selon le texte de l’appel lancé par le syndicat des travailleurs de l’Algérienne des eaux, la contribution consistera en la déduction d’une somme d’argent du salaire mensuel pour ce mois de juin et le mois de juillet à venir. Selon les représentants de ce syndicat, ce geste est « une expression du soutien du peuple algérien à l’égard d’un pays frère » ajoutant que ceux qui souhaitent y contribuer « doivent remplir un formulaire qui comportera leur approbation du montant à donner ».

Rappelons que la question palestinienne sera examinée lors de prochaine réunion mensuelle du Conseil de sécurité des Nations unies et sera consacrée aux derniers développements survenus dans la bande de Gaza et dans les territoires occupés.

Ainsi qu’à la mise en exergue de la nécessité de consolider le cessez-le-feu actuellement en vigueur à Gaza. Notamment à cause de la recrudescence des tensions à la mi-juin entre l’oppresseur israélien et le mouvement de résistance palestinien.