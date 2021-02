Adam Ounas signe dans un nouveau club

L’international algérien Adam Ounas, qui a remporté la CAN 2019 avec l’Algérie, va finalement rester en Italie. La formation de Crotone (20e de Série A) a officialisé son arrivée jusqu’à la fin de la saison.

Prêté par le club napolitain à Cagliari en première partie de saison, Adam Ounas n’arrive plus a retrouvé son niveau, gêné depuis le début de saison par plusieurs pépins physiques, il n’a participé qu’à sept rencontres depuis le début de la saison.

Depuis le début de saison, le Fennec a n’a marqué aucun but, et n’a délivré qu’une passe décisive, des statistiques insuffisantes, qui confirment la mauvaise passe dont l’Algérien est plongé depuis quelques mois.

L’international algérien Adam Ounas a donc attendu les derniers instants du mercato dans les grands championnats pour trouver une nouvelle destination avec l’objectif de relancer sa carrière professionnelle et retrouver l’équipe nationale.

Dans le viseur de plusieurs clubs italiens, notamment Parme, actuel 19ème de Série A, l’international algérien a finalement rejoint la lanterne rouge de Serie A, le Fc Crotone, ce dernier a finalement annoncé son prêt jusqu’en fin de saison.

Avec ce transfert le milieu de terrain offensif Adam Ounas (24 ans), souhaite donc faire une bonne deuxième partie de saison avec Crotone et cumuler du temps de jeu, afin de retrouver sa technicité, rapidité, et son sens du but, surtout que le sélectionneur Algérien, Djamel Belmadi s’est montré exigeant quant au temps du jeu de ses poulains.