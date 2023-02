Adam Ounas poursuit sa rééducation

L’international algérien, qui évolue du côté du LOSC cette année, blessé à la mi-janvier, avait annoncé qu’il serait de retour dans deux mois. Plus de 4 semaines après, le numéro 11 des Dogues a repris et entamé son processus de rééducation, et pourrait retrouver les terrains un peu plus tôt qué prévu. Sur son compte Twitter officiel, son nouveau club a en tout cas donné des nouvelles en publiant des photos du joueur au travail, en salle. Une bonne nouvelle pour les fans lillois, algériens, mais surtout pour le joueur !

Présent pour supporter son équipe

Présent au Parc des Princes dimanche dernier pour soutenir son équipe, il a pu assister au match d’anthologie qu’ont proposé Lille et le PSG. Vous pouvez d’ailleurs retrouver tous les détails de cette superbe rencontre dans le résultat foot du site Wincomparator. Car de l’action et des buts, on en a eu le droit, avec une victoire parisienne 4-3 et un match totalement renversant !

Nul doute que l’ailier de 26 ans aurait préféré être sur le terrain que dans les tribunes, et permettre à son équipe de repartir avec les 3 points. Ce n’est que partie remise, puisque Lille joue déjà contre Brest vendredi soir, avant de se déplacer samedi prochain chez le grand rival lensois ! S’il semble trop présomptueux d’espérer voir Adam Ounas jouer lors du prochain match, il pourrait avoir quelques minutes lors du derby. Ce dernier connaît bien l’importance de ce genre de rendez-vous, et voudra probablement participer à cette rencontre.

Présent dans la prochaine liste de l’Algérie ?

Alors que Belmadi doit annoncer sa liste et devrait composer avec des blessures, le coach des Fennecs verrait évidemment d’un bon œil la reprise de l’attaquant du LOSC, qui devrait figurer dans la sélection s’il revient en forme à temps. Il faudra surveiller de très près les prochains matchs du club du Nord de la France, et espérer le retour rapide du virevoltant joueur algérien !

Bien évidemment, ce dernier ne doit en aucun cas forcer son retour et risquer une rechute qui l’éloignerait encore plus longtemps des terrains, mais qui serait en plus un énorme coup dur pour le moral du joueur. Entouré des professionnels du LOSC, ce dernier ne devrait de toute façon refouler les terrains que lorsque les médecins et les kinésithérapeutes estimeront qu’il en a les capacités.

Un talent trop souvent freiné par les blessures

Déjà âgé de 26 ans, l’international algérien est encore souvent vu comme un espoir du football, qui n’a pas totalement percé. Et, que ce soit les supporters de Bordeaux, ceux de Naples ou plus récemment ceux de Lille, aucun ne mettra en doute les qualités intrinsèques de ce joueur explosif et percutant. Au-dessus de la moyenne techniquement, ce fin dribbleur peut mettre à mal n’importe quel défenseur durant les 90 minutes d’une rencontre.

Son plus gros défaut reste cependant son physique très fragile, qui le lâche bien souvent depuis le début de sa carrière. S’il n’a pas vraiment eu sa chance en Italie du côté de Naples, c’est évidemment à cause de ses nombreuses blessures. Titulaire indiscutable depuis son arrivée dans le club du Nord de la France, il a, au total, déjà manqué 9 matchs avec sa nouvelle équipe, et le total pourrait donc dépasser la dizaine en fonction de son retour sur la feuille de match… Tout le monde espère désormais que son corps le laissera tranquille pour qu’il réalise une superbe fin de saison et qu’il puisse montrer tout son talent sur les pelouses de Ligue 1 !