Adam Ounas regrette son passage au SSC Naples. Un club qui ne lui a pas permit de donner un élan à sa carrière.

Après avoir fait ses débuts au FC Tours, Adam Ounas a suscité l’admiration des recruteurs des Girondins de Bordeaux qui l’ont vite engagé. A peine 19 ans, le talentueux attaquant ailier avait fait ses débuts avec l’équipe fanion en octobre 2015. Pour sa première apparition officielle, il avait réussi à marquer un but.

« On perdait 3-1, à l’heure de jeu. On me demande d’aller m’échauffer. Je rentre à la 72e et je marque à la 89e de la tête, alors que je faisais 1,68 m à l’époque ». Revient-t-il sur ses débuts avec Bordeaux, dans une interview accordée à « La Voix du Nord ».

Le joueur devient vite un élément important au sein de son équipe. De quoi attiser les convoitises des cadors européens. C’est finalement en Italie qu’il ira monnayer son talent, en optant pour le SSC Naples en 2017. Mais cette nouvelle destination ne lui permettra finalement pas de donner un autre élan à sa carrière.

En effet, il n’a jamais réussi à s’imposer au sein de la formation napolitaine. Il enchainait les prêts, respectivement à Nice, à Cagliari et à Crotone. Une instabilité qui s’est répercutée négativement sur son niveau.

« Avec du recul, jamais je ne joue à Naples »

D’ailleurs, Ounas regrette son choix. Il l’a exprimé ouvertement lors de l’interview qu’il a accordée à « La Voix du Nord ». Et pourtant, il avait la chance d’opter pour l’AS Rome à l’époque pour pallier le départ de l’actuelle star de Liverpool, Mohamed Salah.

« Avec le recul, jamais je ne signe à Naples. Soit je fais une troisième saison à Bordeaux, soit je signe à l’AS Roma qui me voulait aussi après le départ de Mohamed Salah pour Liverpool. C’est important les choix dans une carrière. J’en ai fait un mauvais et Crotone m’a ouvert les yeux. Aujourd’hui, avec ma famille, on est heureux d’être revenu en France et à Lille ». Dira-t-il.

Le jeune attaquant de la sélection nationale a décidé de revenir en France pour rebondir. Il a opté pour le LOSC Lille le mois d’août dernier. Pour le moment, ça se passe bien pour lui, en enchainant les matchs et en commençant à retrouver son meilleur niveau.