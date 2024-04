Adam Ounas au cœur d’une polémique à Lille à cause de son comportement

Adam Ounas est au cœur d’une polémique à Lille. La raison ? C’est tout simplement en raison de son comportement, ce qui s’est répercuté négativement sur son niveau.

Jeudi passé, le LOSC Lille s’est déplacé à la ville anglaise Birmingham pour aller défier la formation locale Aston Villa, dans le cadre du match aller du quart de finale de la Ligue Europa Conference. Mais le nom d’Adam Ounas n’a pas figuré dans la liste des joueurs retenus pour ce déplacement.

Tout le monde croyait que la mise à l’écart du joueur est pour des raisons purement techniques. Mais il s’est avéré qu’il a écopé d’une sanction sportive de la part de son entraineur, Paulo Fonseca.

Adam Ounas, un joueur nonchalant ?

C’est le média local « Le Petit Lillois » qui a rapporté l’information. Il a révélé que la mise à l’écart de l’ex-Napolitain a été faite suite « à une mise au point, conséquence directe d’une attitude loin d’être satisfaisante. Selon nos informations, le Dogue a accusé certains retards à de récentes séances d’entraînement ».

🟢 À LIRE AUSSI : Adam Ounas : « Je n’aurais jamais dû jouer dans ce club »

Pis encore, le média local a également révélé que l’international algérien, qui a pris part à la CAN-2023 avec les Verts, est un joueur nonchalant. « Son implication y est d’ailleurs pointée du doigt, comme les efforts consentis, jugés insuffisants et loin des exigences du groupe », a-t-il ajouté, tout en affirmant que ses coéquipiers « ont tenté de le secouer, mais en vain, rien n’y fait ».

N’ayant pas été épargné par la malédiction des blessures, Ounas (22 apparitions et 1 but seulement cette saison) se complique la situation à cause de son comportement. Il devra se mettre à l’ordre et faire en sorte de retrouver vite son meilleur niveau, au risque de se retrouver sur la liste des libérés au terme de la saison en cours.