Activité sismique en Algérie : Béjaïa vit au rythme des répliques

La wilaya de Béjaïa, vit au rythme des répliques, depuis le séisme qui a frappé la ville dans la nuit du mercredi à jeudi.

En effet, depuis le 18 mars dernier, des dizaines de secousses telluriques ont été annoncées par le Centre de recherche en astronomie astrophysique et géophysique (CRAAG).

Dans la soiré d’hier, une nouvelle secousse tellurique de magnitude 3,3 degrés sur l’échelle ouverte de Richter a été enregistrée à 20 h 23 minutes dans la wilaya de Béjaïa, annonce le Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG).

Ce séisme a été localisé à 33 km au nord-est de Cap Carbon, dans la wilaya de Béjaïa, précise le CRAAG, selon lequel la secousse tellurique a eu lieu en mer.

Une secousse tellurique de magnitude 3,4 a été également enregistrée quelques minutes auparavant, à 19h21 à Bejaïa, avait indiqué le CRAAG dans un communiqué.

Aujourd’hui, lundi 22 mars, le CRAAG, a annoncé une secousse tellurique de magnitude 3,1, localisée à 32 km au nord-est de Cap Carbon, dans la wilaya de Béjaïa.

Répliques enregistrées de la secousse du 18 mars 2021 à 01h04 (Béjaia) le 19 mars 2021 :

08h50m magnitude 2.7 localisée à 15km nord est de cap carbon w béjaia

09h33m magnitude 3.4 localisée à 25km nord est de cap carbon w béjaia

12h14m magnitude 2.7 localisée à 27km nord est de cap carbon w béjaia

14h27m magnitude 2.9 localisée a 28km nord est de cap carbon w béjaia

22 établissements scolaires reportent la reprise

Quelque 22 établissements scolaires, tous paliers confondus, n’ont pas rouvert leurs portes, ce dimanche à Bejaia, après une semaine de vacances, à cause des détériorations qu’ils ont subies suite au séisme qui a ébranlé la wilaya dans la nuit du mercredi à jeudi.

Il s’agit de deux lycées, onze collèges et cinq écoles primaires, répartis à travers 5 communes, à savoir Bejaia, Kendira, Boukhlifa, Toudja et Fenaia, structures sont affectées par le seisme du mercredi dernier.

À noter que, plus de 300 bâtisses, réunissant constructions individuelles et collectives et structures publiques, ont été affectées, à des degrés de gravités divers, par le séisme qui a frappé Bejaia dans la nuit du mercredi à Jeudi