Activation du compte AADL 3 : Quels sont les documents à fournir ?

Ce mardi 11 mars, la plateforme numérique de l’AADL 3 a été officiellement lancée. Pour accompagner ce déploiement, l’Agence Nationale pour l’Amélioration et le Développement du Logement (AADL) a publié plusieurs vidéos explicatives et des tutoriels sur sa page officielle Facebook.

Ces ressources détaillent, entre autres, la procédure à suivre pour activer son compte sur la plateforme et accéder aux services proposés.

Dans l’une de ces vidéos, l’agence explique comment les personnes inscrites au programme AADL 3 peuvent télécharger leur dossier et activer leur compte. L’accès à la plateforme se fait via le lien www.aadl.dz.

Une fois connecté, l’utilisateur doit renseigner ses informations personnelles pour procéder à l’activation de son compte. Un mot de passe unique est ensuite généré pour le souscripteur, permettant ainsi de sécuriser l’accès à son espace personnel.

Après l’activation, les données personnelles du souscripteur sont mises à jour et confirmées directement via la plateforme. Celle-ci offre également la possibilité de télécharger et d’imprimer des documents essentiels, tels que le formulaire d’inscription et la déclaration sur l’honneur.

Enfin, l’ensemble des documents constituant le dossier du souscripteur peut être récupéré directement en ligne, simplifiant ainsi les démarches administratives.

Comment activer son compte AADL 3 ? La liste complète des documents à fournir

Pour finaliser l’inscription sur la plateforme AADL 3, les souscripteurs doivent importer un dossier sous forme numérique (scannée). Voici la liste des documents requis :

Déclaration sur l’honneur : Téléchargez le formulaire via la plateforme AADL 3, remplissez-le, signez-le et faites légaliser votre signature. Certificat de résidence : Daté d’au moins 6 mois, il atteste de la domiciliation du souscripteur. Numéro du RIP / RIB (Relevé d’identité postal ou bancaire ) : Indiquez votre numéro de compte.

En fonction de la situation professionnelle du souscripteur, des documents supplémentaires sont demandés :

Pour les salariés : La dernière fiche de paie précédant la date d’inscription.

Pour les pensionnés et retraités : La dernière attestation de pension.

Pour les professions libérales : La dernière déclaration des impôts sur les revenus (C20 bénéfice ou tout autre document justificatif délivré par les services habilités).

Dossier du conjoint

Si le souscripteur est marié, les documents suivants concernant le conjoint doivent également être fournis :

Carte nationale biométrique du conjoint(e) . Carte de la sécurité sociale du conjoint(e) . Acte de mariage . Fiche familiale d’état civil : Scannée recto-verso.

Les mêmes justificatifs professionnels que ceux du souscripteur sont également requis pour le conjoint (fiche de paie, attestation de pension ou déclaration fiscale, selon le cas).

Activation du compte

Une fois tous les documents importés, les souscripteurs doivent cliquer sur l’onglet « Souscription » en haut de la page, puis sélectionner « Consulter le dossier scanné ».

Cette étape permet de vérifier que tous les documents ont bien été téléchargés. Il est également recommandé d’activer les notifications pour rester informé des mises à jour concernant le dossier.

Avec ces démarches simplifiées et une plateforme intuitive, l’AADL 3 vise à faciliter l’accès au logement pour des milliers de citoyens, tout en garantissant un processus transparent et sécurisé.