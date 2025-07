Acte de vandalisme sur la statue d’Ain Fouara : L’auteur écope d’une lourde peine

Le tribunal de Sétif vient de prononcer son verdict concernant l’affaire de l’acte de vandalisme sur la statue d’Aïn Fouara. L’auteur a écopé d’une lourde peine, assortie de deux amendes.

La célèbre statue Aïn Fouara, symbole emblématique de la ville de Sétif, a été victime d’un nouvel acte de vandalisme dans la soirée de mardi dernier. L’incident, qui constitue la troisième attaque de ce type, a provoqué une vive indignation au sein de la population locale.

Selon les informations rapportées par Ennahar, l’auteur des faits, qui se trouvait en état d’ébriété avancé au moment des faits, n’en est pas à son premier méfait. Il s’agit d’un récidiviste déjà condamné et ayant purgé une peine de prison pour des actes similaires contre le même monument.

Les forces de l’ordre sont intervenues rapidement sur les lieux, procédant à l’arrestation immédiate du suspect. Ce dernier a été conduit au poste de police pour y être interrogé. Cette nouvelle agression contre Aïn Fouara soulève des questions sur la protection du patrimoine culturel de la ville et l’efficacité des mesures préventives mises en place pour éviter la répétition de tels actes.

Les conséquences judiciaires et culturelles

Le tribunal de Sétif a condamné aujourd’hui, en comparution immédiate, le destructeur de la statue d’Aïn El Fouara (R.W.) à dix ans de prison ferme. Le verdict comprend également une amende de 50 millions de centimes et des dommages et intérêts de 300 millions de centimes à verser à l’Office national de gestion et d’exploitation des biens culturels protégés, rapportent plusieurs médias algériens.

Cette condamnation fait suite à plusieurs chefs d’accusation. Il s’agit de dégradation et vandalisme de statues destinées à l’embellissement d’espaces publics et violences à l’encontre des forces de l’ordre en état de récidive.

🟢 À LIRE AUSSI : Sétif : la statue d’Ain Fouara vandalisée une fois de trop, la colère gronde

Retour sur les précédents incidents

Rappelons que le condamné avait déjà vandalisé la statue en 2018. Il a récidivé mardi dernier en endommageant le visage de ce monument historique situé au cœur de la ville de Sétif.

Pour rappel, la fontaine Aïn El Fouara est un symbole emblématique de la ville de Sétif et fait partie du patrimoine culturel protégé de l’Algérie.

🟢 À LIRE AUSSI : Cybercriminalité : Plus de 400 victimes piégées par une arnaque virtuelle à Sétif

Cette série d’actes de vandalisme sur un bien culturel important amène à s’interroger sur les moyens de protection et de dissuasion à mettre en place pour préserver le patrimoine historique et culturel de la ville.

🟢 À LIRE AUSSI : Ils voulaient emporter les trésors de l’Algérie dans leurs valises: un trafic vers la France déjoué