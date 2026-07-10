Acte de naissance, fiche familiale… la plateforme « dzds.dz » simplifie le quotidien des Algériens

L’Algérie franchit un cap historique dans sa transformation technologique. Après des essais de terrain particulièrement concluants, menés auprès de 1 700 citoyens à travers sept secteurs ministériels, la plateforme nationale « Dzair Digital Services » s’apprête à libérer définitivement les usagers des contraintes du déplacement physique.

Porté par Meriem Benmouloud, ce guichet unique, soumis à des tests de cybersécurité rigoureux en collaboration avec le ministère de la Défense nationale, incarne l’ambition d’une Algérie connectée à l’horizon 2030, où chaque acte administratif se règle en quelques clics.

En effet, l’Algérie vient d’amorcer un virage décisif dans son processus de transition technologique avec la mise en service officielle de la Plateforme nationale unique des services numériques gouvernementaux, baptisée « Dzair Digital Services » et accessible via l’adresse dzds.dz.

Pour la première fois, cet espace électronique centralisé regroupe les prestations de différents ministères et institutions publiques sous une seule et même bannière.

Cette initiative met fin au dédale des sites internet administratifs et promet de faire gagner un temps précieux aux citoyens, tout en leur épargnant les lourdeurs des démarches classiques.

Elle s’inscrit au cœur d’une stratégie gouvernementale globale visant à moderniser le service public et à consolider la souveraineté numérique du pays, en garantissant l’hébergement et la gestion des données de l’État sur le territoire national, selon les standards de cybersécurité les plus stricts.

Qu’est-ce que la plateforme dzds.dz ?

Conçue comme le portail officiel unique de l’administration algérienne, la plateforme centralise des dizaines de démarches ministérielles.

Son lancement a coïncidé avec l’inauguration du nouveau Centre national des services numériques, véritable colonne vertébrale de ce dispositif, qui s’appuie sur des centres de données de dernière génération et des technologies de cloud computing pour assurer la continuité du service et la protection absolue des données.

À ce sujet, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réaffirmé que la numérisation était désormais le pilier du développement économique et administratif du pays.

dzds.dz : Un accès sécurisé et progressif

Selon le chef de l’État, le recours à des statistiques fiables et à des données précises est essentiel pour éclairer la prise de décision, stimuler la croissance, tout en barrant la route à la fraude et en simplifiant la vie des citoyens.

Le gouvernement a officiellement ouvert l’accès au portail. Toutefois, durant cette première phase de déploiement et dans le but de renforcer la sécurité des infrastructures face aux cybermenaces, des restrictions temporaires ont été appliquées pour les connexions depuis l’étranger. L’accès hors des frontières sera élargi de manière progressive.

Un catalogue de services déjà bien rempli

Pour ses débuts, « Dzair Digital Services » propose les documents et prestations les plus sollicités au quotidien. Les citoyens peuvent ainsi extraire leurs documents d’état civil (actes de naissance, de mariage ou de décès), mais aussi obtenir un casier judiciaire, un certificat de nationalité ou une fiche familiale. Les secteurs de l’emploi et de la protection sociale y occupent également une place majeure.

Le portail permet notamment de télécharger des attestations de revenu, de gérer l’allocation chômage ou d’obtenir une attestation de non-perception de pension de retraite. Les assurés sociaux y trouveront aussi des services liés à la CNAS (salariés) et à la CASNOS (non-salariés).

Au-delà de ces formalités, l’offre s’étend à l’éducation, à l’enseignement supérieur, à la santé, ainsi qu’à l’agriculture, aux finances et au commerce, incluant des outils d’aide à la création d’entreprises. D’autres services viendront enrichir la plateforme au fil des prochaines étapes.

Comment ça marche ?

L’expérience utilisateur a été pensée pour être la plus fluide possible. Il suffit de créer un compte, puis de rechercher la démarche souhaitée via un moteur de recherche interne ou par catégories.

L’usager remplit son formulaire et joint ses pièces justificatives directement en ligne. Un espace personnel permet ensuite de suivre l’évolution de sa demande en temps réel, évitant ainsi d’avoir à se déplacer dans les bureaux de l’administration.

Une version mobile pour garder l’administration dans sa poche

Le site dzds.dz est entièrement optimisé pour les navigateurs de smartphones. En parallèle, les autorités ont déployé une application mobile dédiée.

Celle-ci offre un accès encore plus rapide aux services, permet de télécharger instantanément ses documents officiels et d’activer des notifications pour suivre l’état d’avancement de ses dossiers.

L’identité numérique unique : la clé de voûte de la sécurité

Invitée à s’exprimer à la télévision nationale, la ministre de la Numérisation et des Statistiques, Meriem Benmouloud, a souligné que ce portail mettait un terme à l’éparpillement des e-services, qui obligeait autrefois l’usager à naviguer d’un site ministériel à un autre. Désormais, l’intérieur, la justice, l’éducation ou la solidarité nationale se retrouvent au même endroit.

La grande nouveauté réside dans l’introduction d’une identité numérique unique, interconnectée avec les données biométriques de l’utilisateur.

Ce système garantit un accès hautement sécurisé sans avoir à multiplier les mots de passe, tout en permettant aux administrations de vérifier avec certitude l’identité du demandeur. Une innovation majeure qui renforce la sécurité des transactions et consolide la confiance des citoyens envers l’administration électronique.