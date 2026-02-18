Acte contraire à la pudeur dans un véhicule : le suspect arrêté

La première division de la police judiciaire relevant de la sûreté de wilaya d’Alger a réussi à arrêter un suspect ayant commis un acte public attentatoire à la pudeur.

Selon un communiqué des mêmes services, l’opération fait suite à la diffusion et à la circulation d’une vidéo montrant une personne en train de commettre cet acte indécent à l’intérieur de son véhicule.

En coordination avec le parquet territorialement compétent, les services de police judiciaire ont ouvert une enquête et mené des investigations autour de cette vidéo. Ce qui a permis d’identifier le suspect et de procéder à son arrestation.

Ce dernier a été ensuite présenté devant le parquet compétent avec un dossier de procédures judiciaires. Il sera bientôt jugé, reste à savoir quelle peine il va écoper.

Un gang semait la terreur à Ouled Fayet arrêté

Dans une autre affaire à Alger, la brigade mobile de la police judiciaire d’Ouled Fayet a réussi à arrêter 12 individus, dont des repris de justice, qui opéraient au sein d’un gang de quartier ayant semé la terreur parmi les habitants du quartier Semrouni à Ouled Fayet.

Selon un communiqué des mêmes services, l’affaire remonte à la réception de signalements faisant état d’une rixe à l’arme blanche entre plusieurs personnes dans le quartier Semrouni à Ouled Fayet, en plus de la circulation de vidéos documentant l’incident.

Suite à cela, les éléments de la brigade se sont rendus sur les lieux, où 12 personnes ont été interpellées. Les policiers ont saisi 95 capsules de psychotropes, 13 armes blanches prohibées de divers types et tailles, trois fusils de chasse, ainsi qu’une somme d’argent en monnaie nationale estimée à 105 millions de centimes.

Les suspects ont été présentés devant le tribunal territorialement compétent pour constitution d’association de malfaiteurs et appartenance à un gang de quartier, semant la terreur en milieu urbain et troublant l’ordre public, ainsi que pour détention de psychotropes à des fins de vente.

Détention et conséquences judiciaires

Les conséquences judiciaires de ces actions sont toujours en cours de détermination, les suspects étant soumis à diverses accusations. Les autorités continuent d’explorer des liens potentiels avec d’autres activités criminelles dans la région.

L’arrestation et la saisie d’armes et de psychotropes montrent la détermination constante des forces de l’ordre à lutter contre le crime organisé dans la région d’Alger.

