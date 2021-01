Acquittement pour le général Tadj et ses coaccusés 

La Cour d’appel militaire d’Oran a acquitté, samedi passé, le général Tadj Khaled, ancien responsable de la Direction centrale des infrastructures militaires, qui avait été jugé et condamné par le Tribunal militaire de Blida à une peine de six (6) ans de réclusion criminelle.

Selon les informations rapportées par nos confrères du journal francophone El Watan, le général Khaled Tadj, ancien responsable de la Direction centrale des infrastructures militaires, incarcéré depuis septembre 2019 et poursuivi pour « détournement », a été rejugé, samedi passé, par la Cour d’appel militaire d’Oran qui l’a acquitté lui et ses cinq (5) coaccusés.

Les faits de cette affaire remontent en 2018, avec les mises sous mandat de dépôt, par le Tribunal militaire de Blida, de plusieurs officiers supérieurs de l’Armée Nationale Populaire (ANP) pour des faits d’«enrichissement illicite », « corruption » et « infractions aux consignes de l’armée ».

Le général Tadj, alors à la tête de la Direction centrale des infrastructures militaires, avait été limogé à cause d’une affaire liée à un « trou financier de pas moins de 930 millions de dinars dans la trésorerie d’une entreprise de construction de l’Armée dans la wilaya de Constantine ».

Après avoir été entendus par le Tribunal militaire de Blida, le général Tadj et cinq (5) de ses subordonnés ont été poursuivis et placés sous mandat de dépôt pour « détournement ». En 2020, la même instance avait condamné le principal mis en cause à une peine de six (6) ans de réclusion, tandis que ses cinq (5) coaccusés avaient écopé des peines allant de trois (3) à quatre (4) ans de prison.

Les avocats du général Tadj plaident son innocence

La condamnation de l’ancien responsable de la Direction centrale des infrastructures militaires avait été contesté par son collectif d’avocats qui avait introduit un appel contre la décision du Tribunal auprès de la Cour d’appel militaire de Blida.

Quelques mois après, la Cour d’appel militaire de Blida prononce une peine de deux (2) ans de prison contre le général Tadj et des peines allant d’un (1) à deux (2) ans de prison contre ses cinq (5) subordonnés.

Encore une fois, les avocats contestent la décision et pourvoient en cassation auprès de la Cour suprême qui décide de casser le verdict et de renvoyer l’affaire pour un autre procès devant le Tribunal militaire d’Oran. Ainsi, ce dernier a prononcé l’acquittement des six (6) accusés, à savoir le général Khaled Tadj et ses subordonnés, qui avaient déjà purgé leurs peines et étaient jugés en étant en liberté.