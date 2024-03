Acquittement des vignettes automobiles pour 2024 : la date limite annoncée

La Direction générale des impôts (DGI) a récemment communiqué sur le lancement de la période d’acquittement des vignettes automobiles pour l’année 2024.

Une annonce qui concerne tous les propriétaires de véhicules en Algérie, incluant les voitures touristiques, utilitaires, et de transport de voyageurs. Selon le communiqué de la DGI, la période légale pour s’acquitter de cette obligation fiscale est fixée du 1er au 31 mars de chaque année, en vertu de l’article 303 du Code du timbre.

Toutefois, en raison de la coïncidence du 1er mars avec un jour férié en 2024, les opérations débuteront exceptionnellement le 2 mars au niveau des bureaux d’Algérie Poste, et dès le 3 mars dans les recettes des impôts.

🟢 Vignette automobile 2024 : date de début de vente fixée, y a-t-il une hausse des prix ?

Cette période est donc cruciale pour les propriétaires de véhicules désireux de se mettre en règle avec la législation fiscale en vigueur, évitant ainsi les pénalités de retard. La DGI souligne l’importance de cette démarche, rappelant que le tarif de la vignette pour l’année en cours reste inchangé, incitant les usagers à se référer uniquement aux tarifs légaux avant acquisition.

Acquittement des vignettes : Voici les modalités pratiques et précisions

La Direction générale des impôts, en collaboration avec Algérie Poste, assure avoir mis en place toutes les dispositions nécessaires pour faciliter l’opération d’achat des vignettes, promettant un déroulement dans les meilleures conditions. Les propriétaires de véhicules ne doivent pas tarder pour accomplir cette formalité, évitant ainsi l’affluence des derniers jours.

Pour les véhicules utilitaires, il est à noter que le tarif de la vignette varie selon la charge du véhicule, une spécificité qui requiert une attention particulière lors de l’achat. De plus, la DGI apporte une précision importante concernant les véhicules neufs mis en circulation. Pour ces derniers, la carte provisoire de circulation, communément appelée « carte jaune », fait office de carte d’immatriculation temporaire. Les propriétaires de ces véhicules neufs ont un délai de 30 jours à compter de la date de première mise en circulation pour se procurer la vignette.

Cette période d’acquittement des vignettes automobiles est donc un moment clé pour les propriétaires de véhicules en Algérie, leur permettant de se conformer aux obligations fiscales et d’éviter les désagréments liés à un retard de paiement. La DGI et Algérie Poste encouragent vivement les usagers à prendre les devants, garantissant ainsi une expérience fluide et sans encombre.