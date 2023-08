Acquisition d’un logement via la finance islamique : le CPA s’apprête à lancer de nouveaux produits

Le Crédit Populaire d’Algérie prévoit de dévoiler de nouveaux produits de financement islamique dès septembre, visant l’acquisition de logements, y compris le financement des logements promotionnels publics (LPP).

Le responsable du département bancaire islamique du CPA, Sofiane Mazari, a annoncé dans un communiqué à l’agence de presse algérienne que la banque publique prépare le lancement de produits de financement islamique innovants.

Cela inclut spécifiquement le financement des logements LPP. Ce processus permettra aux clients de la banque qui ont obtenu des prêts pour l’acquisition de ce type de logement de le transformer en financement conforme à la loi islamique, avec des options de bail se concluant par la propriété.

La mise en place de ce mécanisme de financement islamique pour les logements LPP par le CPA découle d’un accord conclu entre l’institution et l’entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI) le 25 janvier 2021.

Les résidents des logements LPP souhaitant obtenir un prêt via la banque islamique pour financer leur logement ont déjà souscrit à un engagement. Ils sont en attente de la mise en œuvre effective de ce processus de conversion des formules de financement, conforme aux principes de la Charia.

Une offre qui rentre en service dès septembre

Dès septembre prochain, les clients de la banque ayant souscrit aux crédits classiques auront la possibilité de basculer vers le crédit islamique. Cela permettra également aux bénéficiaires qui n’ont pas signé l’engagement de migrer vers des prêts alignés sur les principes de la loi islamique, sous certaines conditions.

Ce processus se fera automatiquement pour les nouveaux demandeurs de prêt bancaire islamique. Dans le même contexte, Mazari a mis en avant que dans le cadre de la formule d’affermage, le CPA offrira également des financements pour l’acquisition de logements en dehors des formes publiques (privé à privé ou promotions immobilières gratuites).

Ce financement peut atteindre jusqu’à 100% de la valeur du logement (sous conditions spécifiques, incluant la déclaration mensuelle du bénéficiaire). De plus, il est également possible de financer des commerces et des terrains.