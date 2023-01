Acquisition de nouveaux avions Air Algérie : où en est le projet ?

Lors d’une séance d’audition des Transports et des télécommunications et la commission des affaires étrangères, de la coopération et de l’émigration, le président directeur général d’Air Algérie, Yacine Benslimane, s’est exprimé à propos du projet de l’acquisition de nouveaux avions pour sa compagnie.

Le lundi dernier à Alger, le PDG de la compagnie aérienne nationale a fait savoir que la flotte de sa compagnie sera renforcé, avec de nouveau appareils, très prochainement. En effet, Benslimane a indiqué que des négociations seront menées avec les constructeurs d’avions. Et ce, dans le cadre de l’acquisition de 15 nouveaux aéronefs ordonné par le président de la république, Abdelmadjid Tebboune.

Acquisition de nouveaux avions d’Air Algérie : l’état d’avancement du projet

Conformément au PDG d’Air Algérie, l’étape des négociations avec les constructeurs aura lieu le 23 et le 24 janvier 2023. À l’issue de ces dernières, les résultats de l’appel d’offre internationale lancée dans ce sillage seront connus et annoncés. Et ce, suite à l’évaluation des deux offres retenues après l’ouverture des plis.

Par ailleurs, Yacine Benslimane a également fait savoir que parmi ces 15 nouveaux aéronefs, sept seront gros porteurs et les huit autres des moyens porteurs. En plus de ce projet, Air Algérie prévoit également de se procurer sept autres appareils, notamment par la formule du Leasing. L’appel d’offre pour ce projet a été lancé après la levée des restrictions liées à la pandémie du Covid-19.

Vers un nouveau renforcement du programme d’Air Algérie

Dans un autre dossier, le président directeur général d’Air Algérie a déclaré que sa compagnie prévoit le lancement prochain de nouvelles lignes aériennes. Notamment, vers Addis Abeba, Johannisberg et Libreville. Mais ce n’est pas tout.

À partir du mois de mars 2023, Air Algérie prévoit de renforcer le nombre de ses vols vers les pays de l’Afrique, à raison de 2 à 3 liaisons vers chaque destination. Et ce, dans le but de transporter davantage de voyageurs à l’international. Par ailleurs, à partir du 2 février prochain, le Hub d’Alger permettra aux passagers de rejoindre leurs vols de continuation sans refaire les différentes formalités d’enregistrement des bagages et d’embarquement.

En ce qui concerne la prochaine saison estivale, Benslimane a rappelé que la mise en vente des billets de ce nouveau programme a été entamée. Avec, notamment, 68 000 sièges prévus par semaine.

| À LIRE AUSSI :

>> Acquisition de nouveaux avions : Air Algérie lance le projet

>> Vols internationaux : 4 nouveautés au programme d’Air Algérie