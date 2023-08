Acquisition de nouveaux avions par leasing : Air Algérie lance une consultation internationale

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, veut renforcer sa flotte, et ce, pour lancer de nouvelles lignes aériennes et s’ouvrir davantage sur le monde. Dans ce sillage, elle a précédemment annoncé l’attribution d’un marché pour l’acquisition de nouveaux avions aux deux géants de la construction aéronautique, notamment, Boeing et Airbus.

Par ailleurs, Air Algérie compte également renforcer sa flotte, notamment par l’acquisition de dix autres aéronefs par la procédure du leasing. Cependant, dans un précédent communiqué, la compagnie aérienne nationale a fait part de l’infructuosité des résultats de sa précédente consultation internationale.

Air Algérie ne désespère pas et lance une nouvelle consultation internationale

Face à ces résultats infructueux, le transporteur aérien national ne désespère pas et a décidé de lancer une nouvelle consultation internationale. Et ce, dans le but de l’acquisition de nouveaux avions par la procédure du leasing opérationnel. En effet, dimanche 30 juillet 2023, la compagnie aérienne nationale a lancé sa nouvelle consultation internationale.

Air Algérie est à la recherche de six appareils grands porteurs et quatre moyens porteurs. Il en est question, notamment, de quatre aéronefs A330-200/300 GE et deux A330-900, dans la catégorie des gros porteurs. Mais aussi de deux aéronefs B737-800 et deux B737-9 Max, en ce qui est des moyens porteurs.

Dans son communiqué, Air Algérie précise que les candidats éligibles peuvent soumissionner par un ou plusieurs avions pour chaque type de flotte. Par ailleurs, l’ouverture des plis aura lieu le 15 septembre prochain. Pour rappel, la flotte de la compagnie aérienne nationale comprend au total 56 appareils. Avec, le renforcement de sa flotte, le transporteur aérien des voyageurs pourra s’ouvrir davantage sur le monde. Dans ce sillage, Air Algérie a précédemment fait part de l’ouverture prochaine de 11 nouvelles lignes à destination de l’Amérique, l’Asie et l’Afrique, et le continent européen.

