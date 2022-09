Acquisition de nouveaux avions : Air Algérie lance le projet

Conformément aux instructions du président de la république, Abdelmadjid Tebboune, et dans le but de renforcer le pavillon national, Air Algérie a officiellement entamé la procédure d’acquisition de nouveaux engins. C’est ce qui ressort d’une consultation internationale lancée le mercredi 21 septembre dernier.

Pour rappel, le chef d’État a donné son feu vert pour le transporteur aérien national, le mois de mai dernier. Et ce, afin d’acquérir une quinzaine d’avions, permettant de renforcer son activité par l’ouverture de nouvelles lignes vers de nouvelles destinations, notamment en Afrique et en Asie.

En effet, par le biais d’une consultation internationale, Air Algérie a fait part de sa volonté d’acquérir 15 nouveaux avions. Il est question de cinq aéronefs module 200 (A), trois aéronefs 200 (B), cinq aéronefs module 300 et enfin deux aéronefs module 400.

Air Algérie lance une consultation internationale pour acquérir 15 nouveaux avions

Selon le document publié par la compagnie aérienne nationale, cette consultation internationale s’adresse aux constructeurs d’aéronefs dédiés au transport commercial civil. Par ailleurs, Air Algérie précise, dans le même document, que ces constructeurs doivent disposer de certificats et d’agréments régissant leurs activités. Ces derniers, disposent de la possibilité de soumissionner à un ou plusieurs lots, indique la compagnie dans sa consultation internationale.

De plus, Air Algérie invite les candidats répondant à ses critères de soumettre une demande de retrait du cahier de charge. Et ce, en envoyant un courrier via l’adresse électronique suivante : flotte2022@air algérie.dz. Par ailleurs, le transporteur aérien national précise que la date limite de la réception des offres est fixée pour le 26 octobre 2022 avant 12h00.

Il convient de rappeler que l’acquisition de ces quinze nouveaux avions va permettre à Air Algérie de concrétiser ses projets. Notamment, ceux portant à l’ouverture, au total, de quinze nouvelles lignes aériennes à l’horizon de 2025, tel indiqué par le directeur général de la compagnie, lors de la cérémonie d’ouverture de la nouvelle ligne reliant entre Alger et Doha.