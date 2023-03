Acquisition de champs de gaz en Algérie : ENI renforce sa position

Le groupe italien Eni, a finalisé l’acquisition des actifs de British Petroleum (BP) dans deux champs gaziers au Sud de l’Algérie, après obtention de l’approbation des autorités compétentes en Algérie et de l’Autorité européenne antimonopole.

Il s’agit des deux champs de gaz d’Ain Saleh et Ain Amnas, qui sont gérés en partenariat avec Sonatrach et le norvégien Equinor. L’acquisition de ces actifs vise à renforcer la présence d’Eni en Algérie où il est déjà la première entreprise étrangère en termes de production mais aussi à accélérer le développement des champs gaziers dans le pays. Permettant aussi au groupe d’énergie italien de répondre encore plus aux besoins européens en gaz, et de renforcer sa position en tant que leader du marché européen du gaz et de répondre aux besoins croissants de l’Europe en matière d’énergie.

Il est à rappeler que l’Algérie est le deuxième fournisseur de gaz de l’Italie, avec une capacité maximale de 32 milliards de mètres cubes par an via le gazoduc « Transmed » qui atteint la Sicile via la Tunisie depuis 1983.

A LIRE AUSSI : Gaz – Décarbonisation : Sonatrach et ENI concluent deux accords

Sonatrach et ENI concluent deux accords

Le dimanche et lundi 23 et 24 janvier 2023, la Première ministre de l’Italie, Giorgia Meloni, a effectué une visite de travail et d’amitié en Algérie, ou elle a rencontré le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et d’autres responsables du Gouvernement, la question de l’énergie a été au cœur de plusieurs de ces rencontres.

Le PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar, et le DG d’ENI, Claudio Desclazi, ont signé deux accords pour entreprendre une série de projets communs couvrant la sécurité et la transition énergétique ainsi que la dé-carbonisation et la réduction des émissions.

A LIRE AUSSI : Énergies renouvelables : l’Algérie passe à la vitesse supérieure

En effet, le deux responsables ont signé deux protocoles stratégiques en présence du Président Abdelmadjid Tebboune, et de la 1re ministre Giorgia Meloni, portent sur l’augmentation des approvisionnements en gaz algérien de l’Italie, la transition énergétique et la décarbonation.