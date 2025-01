Acquisition de 16 aéronefs, extension de l’aéroport de Jijel : Sayoud dévoile ses projets pour 2025

Dans le cadre de sa feuille de route tracée pour l’année 2025, le ministre des Transports, Saïd Sayoud, a dévoilé un ambitieux programme pour le secteur aérien. Parmi ses mesures phares, l’acquisition de 16 nouveaux aéronefs au profit d’Air Algérie et la nécessité d’extension de l’aéroport Ferhat Abbas de Jijel.

Lors d’une visite de travail, le ministre des Transports Saïd Sayoud a rappelé que la compagnie aérienne nationale avait acquis 16 nouveaux avions et a insisté sur l’importance et la nécessité d’agrandir l’aéroport de Ferhat Abbas de Jijel pour pouvoir accueillir des gros porteurs.

À LIRE AUSSI : Air Algérie : vols en promotion vers Montréal, Paris et Istanbul jusqu’au 31 janvier

Renforcement de la flotte nationale : les premiers avions seront livrés avant septembre 2025

Lors d’une précédente rencontre avec le PDG d’Air Algérie, Saïd Sayoud a pointé du doigt le nombre important d’avions de la compagnie qui se trouvent en arrêt technique et en maintenance. Raison pour laquelle, la compagnie aérienne nationale a décidé de renforcer sa flotte avec de nouveaux appareils.

En effet, il a indiqué que des avions de différentes tailles sont actuellement hors service, ce qui entraîne des difficultés de déplacement et d’assurer la totalité du programme des vols de la compagnie en provenance et à destination du territoire national.

Selon le ministre des Transports, cité par Ennahar, Air Algérie avait fait une commande de 16 avions auprès de Boeing et d’Airbus et non pas de 15 appareils comme annoncé précédemment. Ce projet permettra à Air Algérie d’améliorer le confort de ses passagers et d’ouvrir de nouvelles destinations.

Dans ce sillage, Saïd Sayoud rappelle que les premières commandes seront réceptionnées avant le mois de septembre 2025.

Le projet d’extension de l’aéroport de Jijel dans l’agenda du ministère des Transports

Lors de cette visite, le ministre des Transports a évoqué l’extension des infrastructures au niveau de l’aéroport de Jijel, ajoutant que ce projet allait bientôt être concrétisé. Par ailleurs, il permettra à l’aéroport d’accueillir des gros porteurs qui font aussi partie de la commande d’Air Algérie.

Parlant de ses projets prévus pour l’année 2025, Saïd Sayoud a assuré que l’année 2025 marquera un tournant en matière de transport aérien.

Pour rappel, l’aéroport international de Ferhat Abbas est situé à 14 kilomètres de la ville de Jijel et est destiné à accueillir un flux de 400 000 passagers par an. En août 2023, la nouvelle station de kérosène a été mise en service. Cette dernière est dotée d’un réservoir d’une capacité de 100 000 litres et d’un camion spécial pour alimenter les avions en kérosène.

L’extension de ses structures permettra à l’aéroport de renforcer sa capacité d’accueil d’avions, et par conséquent, d’augmenter le nombre de passagers traités annuellement.

Les principaux points à retenir :

Plusieurs avions du pavillon national, de différentes tailles, sont actuellement hors service, perturbant les déplacements depuis et vers l’Algérie ;

Acquisition de 16 nouveaux avions au lieu de 15 par Air Algérie pour renforcer sa flotte ;

L’aéroport international de Ferhat Abas sera agrandi pour accueillir des gros porteurs, un projet jugé prioritaire et sera bientôt lancé.

À LIRE AUSSI : Air Algérie étoffe son offre : 34 nouveaux vols ajoutés à son programme hebdomadaire