Acier : Holding SNS s’allie au géan égyptien Ezz Steel pour propulser l’industrie nationale

Dans une démarche visant à redynamiser la coopération industrielle régionale, la Société Nationale de Sidérurgie (SNS) a accueilli, ce lundi, une délégation de haut rang du groupe égyptien Ezz Steel. Au cœur des discussions : l’établissement d’un partenariat stratégique d’envergure dans la filière fer et acier.

La rencontre a été présidée par Slimane Arar, Directeur Général de la SNS, entouré des cadres dirigeants de la holding. La délégation égyptienne était, quant à elle, conduite par des figures clés d’Ezz Dekheila Steel Alexandria, notamment :

Raed El Beblawy, Administrateur Délégué ;

Ahmed Nabil, membre du Conseil d’administration ;

Hossam Fathallah, Directeur principal des affaires juridiques ;

Adly Amer, Directeur du terminal des matières premières ;

Hazem Hafez, Directeur du développement continu.

Algérie-Égypte : Une alliance de leaders pour l’industrie de l’acier

La séance de travail a bénéficié d’une participation élargie, incluant les responsables du Groupe SIDER via visioconférence. Reda Lasledj, DG du Groupe SIDER, et Messaoud Belili, PDG de l’Algérienne de l’Acier, ont activement contribué aux échanges de vues sur les opportunités de croissance mutuelle.

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Côté SNS, la présence de Mme Nassima Zerroukat (Communication & Marketing), Mme Wahiba Djemaoui (Développement Industriel) ainsi que de MM. Lehchimi Chaouche, Ismaïl Benabbas, Fethi Brahim et Lotfi Laarem souligne l’importance transversale accordée à ce dossier.

Modernisation industrielle : Vers de nouveaux investissements technologiques

L’ordre du jour s’est concentré sur trois piliers fondamentaux :

L’investissement conjoint dans de nouveaux projets structurants .

. Le transfert de technologie pour moderniser les processus de production .

. L’intégration industrielle afin de maximiser la compétitivité des deux groupes sur les marchés internationaux.

« Cette initiative s’inscrit dans une vision stratégique globale visant à ouvrir la holding SNS sur des expériences industrielles de premier plan », précise-t-on du côté de la direction.

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En multipliant ces partenariats de haut niveau, la SNS réaffirme son ambition de s’ouvrir aux géants internationaux pour faire de la sidérurgie algérienne un modèle de compétitivité et d’innovation à l’échelle régionale.

Cette stratégie vise non seulement à valoriser nos capacités de production nationales, mais aussi à consolider durablement la contribution du secteur industriel à la croissance économique du pays.