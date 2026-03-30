Acier algérien : Washington confirme les accusations de dumping et inflige une taxe de 72,94 %

L’acier algérien se retrouve sous pression sur le marché américain. Une décision officielle des autorités commerciales des États-Unis vient confirmer des accusations lourdes visant les exportations algériennes, avec à la clé des droits particulièrement élevés.

Derrière cette annonce, c’est tout un pan de la stratégie d’exportation qui pourrait être remis en question, alors même que l’Algérie tente de renforcer sa présence à l’international.

Acier algérien : une décision américaine qui confirme les accusations de dumping

L’administration américaine du Commerce international a rendu un avis final qui valide les griefs déposés par l’Association des producteurs de barres d’armature américaine. Dans son document, elle évoque clairement une « détermination finale affirmative des droits compensateurs ».

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L’enquête conclut que « des subventions compensables sont accordées aux producteurs et exportateurs de barres d’armature en acier pour béton (barres d’armature) en provenance d’Algérie ». Autrement dit, les autorités américaines estiment que les exportations algériennes bénéficient d’avantages jugés déloyaux.

Le produit directement visé concerne le fer à béton d’origine algérienne, notamment celui exporté par Tosyali Algérie.

Droits à 72,94 % : un niveau inédit pour l’acier algérien sur le marché américain

Le point le plus marquant de cette décision reste le niveau des droits compensateurs imposés. Selon le document officiel, ces droits atteignent « 72,94 % » pour les produits en provenance d’Algérie.

Concrètement, cela signifie que les autorités américaines considèrent que les prix à l’export sont inférieurs à ceux pratiqués sur le marché local dans des proportions importantes. Ce mécanisme vise à neutraliser cet écart en alourdissant fortement les coûts à l’entrée sur le territoire américain.

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Cette mesure vient s’ajouter à une taxation déjà en vigueur. En effet, une imposition douanière de 30 % avait été instaurée auparavant, ce qui renforce encore la pression sur les exportations algériennes.

Dumping confirmé par Washington : un impact direct sur les exportations d’acier algérien

L’accumulation de ces droits devrait peser lourdement sur la compétitivité de l’acier algérien aux États-Unis. Le marché américain, déjà difficile d’accès, pourrait devenir encore plus contraignant pour les producteurs nationaux.

La décision ne cible toutefois pas uniquement l’Algérie. D’autres pays, comme la Bulgarie, l’Égypte ou encore le Vietnam, figurent également dans le périmètre de cette enquête.

Les produits concernés couvrent un large spectre :

Barres d’armature en acier pour béton

Produits en longueurs droites ou en bobines

Toutes qualités, diamètres et compositions métallurgiques

Cette approche élargie limite les possibilités de contournement et renforce la portée de la mesure.

Afrique et Europe : quelles alternatives pour l’acier algérien ?

Face à ce durcissement sur le marché américain, d’autres débouchés apparaissent comme des options stratégiques.

Le marché africain constitue une piste sérieuse. Il affiche une dynamique de croissance soutenue ces dernières années et offre des perspectives de positionnement pour les exportateurs algériens, dans un contexte où Alger cherche à réorienter sa politique commerciale vers le continent.

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L’Europe représente également un objectif, mais avec des contraintes spécifiques. L’accès au marché européen reste encadré par :

Des quotas d’importation

Des exigences environnementales strictes

Une politique climatique de plus en plus exigeante

Dans cette optique, l’Algérie envisage d’adapter son industrie sidérurgique, notamment à travers l’intégration des énergies renouvelables comme le solaire ou l’hydrogène vert dans la chaîne de production.

Un repositionnement stratégique en perspective

La décision américaine place l’acier algérien à un tournant. Entre restrictions accrues sur un marché clé et nécessité d’adaptation aux standards internationaux, les producteurs devront ajuster leur stratégie.

Le développement de nouveaux marchés et la transformation du modèle industriel apparaissent désormais comme des leviers centraux pour maintenir la dynamique des exportations dans un environnement commercial de plus en plus exigeant.