Éclat du teint et anti-taches : l’acide citrique est-il le secret d’une belle peau ?

Une simple gorgée de jus d’orange suffit à le révéler : cette pointe acidulée qui explose en bouche porte un nom précis, l’acide citrique. Ce composé chimique, discret mais omniprésent, se cache dans une grande partie des produits alimentaires transformés, dans les crèmes exfoliantes du quotidien et même dans certains traitements contre les calculs rénaux.

Sa concentration varie fortement d’un aliment à l’autre, du citron pressé aux boissons gazeuses sucrées. Pourtant, peu de consommateurs distinguent la molécule naturelle des agrumes de sa version fabriquée industriellement à partir d’un champignon microscopique.

Cette confusion mérite d’être levée, car les usages de l’acide citrique touchent à la fois l’alimentation, la cosmétique et la santé rénale. Un chiffre permet de mesurer son poids économique : l’industrie agroalimentaire en consomme, à elle seule, la majorité de la production mondiale chaque année.

Les autorités sanitaires internationales le classent parmi les additifs les plus sûrs qui existent, mais un excès n’est pas sans conséquence pour l’émail dentaire ou les peaux réactives.

Une molécule acide omniprésente dans les agrumes et le métabolisme cellulaire

L’acide citrique appartient à la famille des acides organiques faibles. Isolé pour la première fois en 1784 à partir du jus de citron par un chimiste suédois, il doit son nom à sa présence abondante dans les agrumes : citrons, limes, oranges et pamplemousses. Sa structure moléculaire, formée de trois groupes carboxyliques, explique son goût acidulé et sa grande solubilité dans l’eau.

Le citron et la lime en contiennent les concentrations les plus élevées parmi les fruits courants, ce qui justifie leur usage traditionnel comme conservateur naturel bien avant l’apparition de la chimie industrielle. Contrairement aux acides forts utilisés en industrie chimique, sa toxicité reste très faible aux doses habituellement consommées.

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Le nom de cette molécule dépasse le cadre alimentaire. Le cycle de Krebs, voie métabolique centrale par laquelle chaque cellule humaine produit son énergie, porte aussi le nom de cycle de l’acide citrique. L’organisme fabrique en permanence sa propre version de cette molécule pour alimenter la respiration cellulaire.

Deux formes coexistent sur le marché : la version naturelle extraite des fruits, réservée à un usage marginal et coûteux, et la version synthétique, obtenue par fermentation d’un champignon microscopique nommé Aspergillus niger. Cette dernière représente la quasi-totalité de la production mondiale.

Un additif alimentaire aux usages multiples

Dans l’industrie agroalimentaire, l’acide citrique porte le code européen E330 et figure parmi les additifs les plus utilisés au monde. Les autorités sanitaires, dont l’OMS, le classent comme un ingrédient au statut GRAS — la mention officielle pour un usage alimentaire jugé sûr — depuis 1994.

Sodas, jus, bonbons acidulés, produits laitiers et plats préparés en contiennent régulièrement, où il joue un triple rôle : acidifiant, conservateur et exhausteur de goût. En dehors des agrumes, quelques fruits comme les baies ou les tomates en apportent de plus faibles quantités, mais aucun légume-racine n’en contient de façon notable, contrairement à une idée répandue.

Sa capacité à capter les ions métalliques lui confère une fonction de chélateur, ce qui ralentit l’oxydation de certaines préparations grasses. Dans les conserves de fruits et légumes, il limite la prolifération de la bactérie responsable du botulisme, intoxication alimentaire potentiellement mortelle. L’industrie pharmaceutique l’intègre également dans les sirops et comprimés, où il stabilise les principes actifs et masque l’amertume de certains médicaments pédiatriques.

Cette polyvalence explique pourquoi près de 70 % de la production mondiale finit dans l’assiette ou le verre du consommateur, contre une part plus modeste réservée aux cosmétiques et aux produits d’entretien.

Un allié de la peau et un outil thérapeutique contre les calculs rénaux

En dermatologie, l’acide citrique appartient à la famille des alpha-hydroxyacides, au même titre que les acides glycolique et lactique. À forte concentration, il dissout les liaisons entre les cellules mortes de la couche superficielle de l’épiderme, favorisant ainsi le renouvellement cellulaire.

Sa molécule, plus volumineuse que celle de l’acide glycolique, pénètre moins profondément la peau, ce qui le rend globalement mieux toléré par les épidermes sensibles. Il entre surtout dans la composition de sérums et de nettoyants exfoliants, associé à la vitamine C pour renforcer son effet éclaircissant sur les taches pigmentaires.

Le versant thérapeutique de cette molécule se joue du côté des reins. Le citrate, forme ionisée de l’acide citrique une fois absorbé par l’organisme, agit comme un inhibiteur naturel de la cristallisation urinaire. Les néphrologues prescrivent des sels de citrate de potassium aux patients sujets aux calculs rénaux récidivants, en particulier ceux composés d’oxalate de calcium.

Une synthèse de plusieurs essais cliniques, publiée par la Cochrane Library, confirme que cette supplémentation réduit la taille des calculs existants et limite l’apparition de nouveaux calculs. Diluer le jus d’un citron ou d’une lime dans de l’eau chaque jour peut aussi augmenter modestement le taux de citrate urinaire chez les personnes à risque.

Les risques de l’excès : émail dentaire et peau réactive

L’acidité de cette molécule n’est pas sans conséquence pour la bouche. Une consommation répétée d’agrumes, de sodas ou de bonbons acidulés ramollit progressivement l’émail dentaire, qui ne se régénère jamais une fois abîmée.

Cette érosion se traduit d’abord par une sensibilité accrue au chaud, au froid et au sucré, puis par une teinte jaunâtre lorsque la dentine sous-jacente s’expose. Rincer la bouche à l’eau claire après un aliment acide, plutôt que de se brosser les dents dans la foulée, limite ce phénomène en laissant à la salive le temps de neutraliser l’acidité buccale.

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Sur la peau, une concentration trop élevée peut provoquer picotements, rougeurs et irritations, en particulier chez les personnes aux épidermes réactifs ou après une exposition solaire immédiate. Des chercheurs ont par ailleurs documenté, dans une série de cas cliniques isolés, un possible lien entre l’acide citrique obtenu par fermentation fongique et certaines réactions inflammatoires digestives ou articulaires.

Ces observations ponctuelles n’ont pas été confirmées par des études de grande ampleur et ne remettent pas en cause le statut sûr accordé à cet additif, mais elles invitent à la mesure. Privilégier les agrumes entiers plutôt que les produits ultratransformés reste le réflexe le plus simple pour profiter de ses bienfaits sans en subir les risques de l’excès.