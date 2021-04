Achour Al Acher : une actrice marocaine à l’affiche

Djafer Kacem, le talentueux réalisateur Algérien qui vient de signer la troisième saison du feuilleton tant attendu Achour Al Acher, a surpris ses fans avec la participation d’une actrice marocaine à la série culte. Il s’agit de Nadya Konda, la première marocaine à avoir participé à un feuilleton ramadanesque Algérien d’envergure, comme cela a été précisé par le journaliste spécialisé Mohamed Allal.

Sur l’affiche de la troisième saison de la série Achour Al Acher, on peut y trouver une belle brune aux traits presque indiens. Il s’agit de l’actrice marocaine Nadya Konda, qui fera partie des acteurs principaux qui vont accompagner les Algériens pendant leurs soirées ramadanesques.

Une actrice marocaine pour égayer les soirées des Algériens

Toujours selon le journaliste Mohamed Allal, Nadya Konda « est une bonne actrice et elle possède une très belle sensibilité humoristique, et cela, sans compter sur son air brun et indien qui marque ceux qui la voient ». Cependant, la question qui est posée par le spécialiste concerne le public Algérien. Ce dernier va-t-il tomber sous le charme de cette actrice Marocaine ?

Pour rappel, le personnage clé de cette série, en l’occurrence Salah Ougrout, a annoncé sa non-participation à la troisième saison. L’acteur qui a joué le rôle du personnage Achour Al Acher, a évoqué un malentendu professionnel qui a eu lieu entre lui et le réalisateur Djafar Kacem.

Salah Ougrout a notamment déclaré que djafar Kacem restera toujours un ami et un frère pour lui. Le réalisateur a cependant remplacé son acteur principal par Hakim Zelloum. Toutefois, les fans de la série, et malgré l’annonce de Salah Ougrout et la confirmation de Djafer Kacem, ont continué à attendre l’apparition de leur acteur fétiche en tête d’affiche, mais au lieu de cela, ils ont été surpris par le beau visage de Nadya Konda, l’actrice marocaine.