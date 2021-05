Achour Al Acher : la suspension de sa diffusion est-elle définitive ?

Depuis la décision de l’EPTV de suspendre temporairement la diffusion du troisième volet de la série ramadanesque Achour Al Acher, les fans de cette dernière sont confrontés à un tollé de rumeurs sur les réseaux sociaux. Si certains sont convaincus que cette suspension est un signe de deuil et de respect envers le comédien décédé Blaha Bouziéne, qui jouait le rôle du valet du roi, Nouri, d’autres spectateurs pensent que cette suspension marquera un arrêt définitif de la série qui ne dit pas son nom.

C’est le journaliste Faycel Métaoui, invité d’une émission télévisée sur la chaine arabophone El Chourouk, qui déclare que « cette suspension est injustifiée parce que si l’on veut vraiment honorer l’artiste qui nous a quitté (Blaha Benziene), on devrait continuer de diffuser les œuvres auxquelles il a participé, et non pas les suspendre ».

Période de deuil ou bien censure ?

Le journaliste s’est également interrogé : « qu’est-ce que ça veut dire de suspendre la diffusion d’un feuilleton parce que l’un des acteurs, qui est Nouri, est mort ? À mon avis, il ne s’agit là que d’un subterfuge pour arrêter définitivement la diffusion de ce travail ».

En outre, invité sur le même plateau, Karim Gang, a affirmé que des sources à lui, qui ont participé à la réalisation de ce feuilleton, lui ont assuré que cette suspension n’est pas que temporaire, et quelle marque l’arrêt définitif de la diffusion de Achour Al Acher sur l’ENTV.

D’autres internautes vont encore plus loin dans le complotisme, en affirmant que la suspension de Achour Al Acher est intimement lié au limogeage de l’ex-directeur de l’EPTV. De tout cela on ne peut que retenir que le feuilleton Achour Al Acher a conquis les foyers des Algériens qui se retrouvent inquiets de ne plus pouvoir regarder leur série préférée pendant ces derniers jours de ramadan, surtout que l’EPTV n’a pas donné une date précise pour la reprise de la diffusion.