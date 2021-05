Achour 10 : affaire Bencheikh et Djaffar Gacem la justice a tranché ?

L’affaire Bencheikh au sujet du feuilleton télévisé favori des Algériens durant le mois de Ramadan, Achour Acher, aboutie et prend fin.

Le tribunal de Bir Mourad Rais a ce jeudi traité et mit fin à l’affaire de la plainte de l’ancien joueur international Ali Bencheikh contre le producteur Djaffar Gacem.

Selon les sources d’Al-Jazairia One, le verdict est tombé, et Ali Bencheikh aurait perdu l’affaire face à Djaffar Gacem en raison d’un « manque de statut légal » et d’une incapacité juridique.

L’ancien footballeur du MCA Ali Bencheikh avait porter plainte contre le célèbre réalisateur à succès Djaffar Gacem. L’affaire avait été porter en justice pour « insertion de sa personne » sans son accord dans la série Achour Acher.

Représentation vue comme une atteinte à sa personne

En effet nous pouvons apercevoir dans la série ramadanesque Achour Acher, le personnage Ben Ali ayant une ressemblance frappante avec le commentateur sportif Ali Bencheikh. L’ancien joueur avait donc prit cette représentation comme une insulte envers sa personne, bien qu’à aucun moment, son nom n’a été cité dans la série.

Il ne faut cependant pas oublier que le réalisateur de la série Djaffar Gacem avait contacter l’ancien joueur de football et lui avait proposer de jouer le rôle. Ali Bencheikh avait refuser, jugeant les répliques et le texte accordés à son personnage comme futiles.

C’est donc face à ce refus que Djaffar Gacem a été contraint de recourir à un casting afin de trouver la personne qui correspondrait le mieux à ce rôle et surtout qui ressemblerait à la personnalité public représentée.

Chose qui a été faite, car nous avons effectivement pu jouir de l’humour du personnage Ben Ali tout au long des soirées du mois de Ramadan.