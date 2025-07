Acheter une résidence secondaire en Algérie : investir dans le tourisme estival

Avec ses 1 200 kilomètres de littoral, ses plages méditerranéennes encore préservées, et un climat estival particulièrement attractif, l’Algérie commence à susciter l’intérêt croissant de la diaspora et de certains investisseurs étrangers.

Acquérir une résidence secondaire dans une ville côtière algérienne s’impose comme un choix stratégique, à la fois pour profiter des vacances d’été et investir dans un bien immobilier à fort potentiel touristique.

Un marché immobilier en pleine mutation

Le littoral algérien, notamment les wilayas de Tipaza, Bejaïa, Jijel, Skikda, Oran ou encore El Tarf, connaît un regain d’intérêt, surtout pendant la haute saison. Les localités proches de la mer, encore relativement épargnées par l’urbanisation massive, offrent des paysages naturels séduisants et un coût de la vie abordable.

Les prix de l’immobilier varient selon la région et la proximité immédiate de la mer. À Oran ou Annaba, le prix d’un appartement neuf avec vue sur mer peut atteindre 20 à 30 millions de dinars (120 000 à 180 000 euros), alors que dans des zones moins prisées comme Collo ou Ténès, on peut encore trouver des maisons ou appartements autour de 8 à 12 millions de dinars (50 000 à 75 000 euros).

Quelles démarches pour les étrangers ?

L’achat d’un bien immobilier en Algérie par un étranger est possible, mais soumis à certaines conditions. Il faut généralement passer par une autorisation préfectorale et fournir un dossier complet incluant : passeport, justificatif de résidence dans le pays d’origine, preuve de revenus, et engagement de respecter les lois locales.

Les transactions doivent être enregistrées chez un notaire et faire l’objet d’un acte officiel. Les démarches sont souvent plus simples pour les Algériens résidant à l’étranger (les Algériens de la diaspora), qui bénéficient d’un statut plus souple.

Un investissement à double avantage

Posséder une résidence secondaire en Algérie offre plusieurs avantages économiques et personnels. Sur le plan financier, le marché reste largement accessible comparé à d’autres destinations méditerranéennes, et la demande locative saisonnière explose en été, notamment dans les stations balnéaires.

Il est courant de louer une villa ou un appartement entre 6 000 et 15 000 dinars par nuitée durant la haute saison, ce qui permet une rentabilité rapide. Sur le plan personnel, les propriétaires bénéficient d’un pied-à-terre pour leurs vacances ou leurs séjours familiaux.

À long terme, l’essor du tourisme local, encouragé par l’État, et l’amélioration progressive des infrastructures (routes, hôtels, services de proximité) devraient continuer à valoriser les biens situés en zone côtière. Acheter aujourd’hui, c’est donc parier sur l’avenir d’un secteur encore sous-exploité, mais plein de promesses.