Achat en ligne depuis l’étranger : la Douane algérienne clarifie la procédure

Les Algériens sont de plus en plus nombreux à faire des Achats sur des plateformes en ligne internationale telles que AliExpress. Dans ce sillage, la direction générale des douanes a publié un nouveau rappel concernant le traitement douanier des colis en provenance de l’étranger vers le territoire national, soumis aux lois et la réglementation en vigueur.

Dans un communiqué, mis en ligne en ce dimanche 30 juin 2024. La direction générale de la Douane rappelle l’importance de se conformer à la législation en vigueur et apporte des clarifications sur les conditions de cette procédure.

Traitement douanier des colis : la Douane met les points sur les “i”

Pour commencer, la douane rappelle que ses services font recours à une base de sonnées pour connaitre les coordonnées et des destinataires et des expéditeurs. Et ce, dans le but de bien vérifier que le colis en question est transmis pour des fins personnelles et non pas commerciales.

Par conséquent, et conformément aux dispositions réglementaires, la douane procède à la saisie des colis répétitifs, expédiés vers la même adresse, contenant le même type de marchandise, notamment des téléphones portables. Ces derniers seront considérés comme une tentative de trafic de marchandises. Mais aussi, de violation à la réglementation en vigueur.

Au sujet de l’importation des téléphones portables, tout comme les caméras de surveillance et les drones depuis l’étranger, la direction générale de la douane que ces objets sont soumis à l’obligation d’obtenir une autorisation, au préalable.

Pour assurer un meilleur traitement des colis et dans de brefs délais. Les éléments de la douane invitent les personnes concernées à bien indiquer leurs coordonnées et à présenter des pièces justifiant l’achat en ligne. Et ce, le jour de la réception du colis.

À LIRE AUSSI :

>> La Douane recrute plus de 600 officiers et agents : voici les wilayas concernés (2024)

>> Déclaration de devises, voyages en Algérie : les mises en garde de la douane