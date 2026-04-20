Achat des moutons importés via Adhahi.dz : l’APOCE met en garde

Alors que le ministère de l’Agriculture lance officiellement la vente d’ovins importés via le portail numérique « Adhahi.dz », l’organisation de protection des consommateurs APOCE tire la sonnette d’alarme. Entre opportunités technologiques et risques de fraude, les citoyens doivent redoubler de vigilance.

Le paysage des préparatifs de l’Aïd El-Adha connaît cette année une mutation numérique sans précédent en Algérie. L’initiative de la plateforme Adhahi.dz s’inscrit dans une volonté étatique de moderniser les transactions et de briser les circuits de la spéculation qui, chaque année, font flamber les prix du bétail. Toutefois, cette avancée technologique n’est pas sans attirer des convoitises malveillantes.

Moutons importés : L’APOCE encadre le lancement de la plateforme Adhahi.dz

L’Organisation algérienne de protection et d’orientation du consommateur et son environnement (APOCE) a diffusé un message d’avertissement urgent sur ses réseaux sociaux. Des sites frauduleux, imitant la plateforme officielle, ont fait leur apparition sur le web.

« Attention… des sites d’escroquerie et de fraude commencent à apparaître concernant l’achat du mouton de l’Aïd. Ils vous demandent des données sensibles concernant votre carte bancaire et même votre compte postal (CCP) », prévient l’organisation.

L’APOCE appelle les citoyens à ne jamais communiquer leurs codes secrets ou leurs coordonnées bancaires sur des liens reçus via SMS ou réseaux sociaux, et à utiliser exclusivement le portail officiel du ministère.

« Adhahi.dz » : Une interface fluide et intuitive qui séduit les utilisateurs

De son côté, l’interface « Adhahi.dz » recueille une large satisfaction auprès des citoyens, qui saluent une ergonomie fluide et intuitive. Contrairement aux précédentes plateformes publiques ayant souffert de ralentissements ou de saturations, ce portail témoigne d’une réelle montée en gamme technique.

Cette réussite est largement attribuée à l’expertise des nouvelles compétences du secteur, dont le savoir-faire porte la dynamique de numérisation du pays.

Si la vigilance est de mise face aux risques de fraude, le gouvernement n’en demeure pas moins déterminé à promouvoir ce canal numérique en s’appuyant sur un levier de taille : le pouvoir d’achat

En effet, pour encourager la transition numérique, le ministère a instauré une tarification dégressive selon le mode de paiement :

50 000 DA pour un paiement en espèces.

pour un paiement en espèces. 49 000 DA via les terminaux de paiement électronique (TPE).

via les terminaux de paiement électronique (TPE). 48 000 DA pour tout achat effectué directement par internet.

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Numérisation vs Tradition : le débat sur la transparence du bétail

Malgré ce succès technique, le débat s’est déplacé sur le terrain de la pratique religieuse. Plusieurs observateurs s’interrogent sur la validité d’un achat effectué sans visite physique préalable de la bête.

Pour beaucoup, le sacrifice de l’Aïd n’est pas une simple transaction commerciale mais un rite exigeant des critères précis (poids, âge, santé).

« L’absence de photos réelles ou de fiches techniques détaillées pour chaque animal pose un problème de transparence pour une démarche qui reste avant tout spirituelle », soulignent certains internautes.

L’autre point de friction concerne la gestion de la demande. Dans plusieurs wilayas, les inscriptions ont été clôturées seulement quelques heures après le lancement, provoquant l’incompréhension des retardataires. Des rumeurs de multiples inscriptions au sein d’une même famille circulent, accentuant la pression sur les quotas disponibles.

Rappelons que pour réserver via la plateforme, l’usager doit fournir :

Une Carte Nationale d’Identité Biométrique valide.

Un numéro de téléphone personnel.

Une adresse e-mail (recommandée).

Le choix de la wilaya et de la commune de réception.

Le mode de paiement souhaité.

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