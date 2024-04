Achat des billets de Tramway : Setram lance le paiement électronique

Désormais, les usagers du tramway d’Alger peuvent acheter leurs tickets via le paiement électronique. Setram, la société d’exploitation des tramways, a officiellement annoncé cette innovation dans un communiqué.

Initialement déployé sur la ligne d’Alger, ce système de paiement en ligne devrait s’étendre à toutes les lignes du réseau national. Cette initiative vise à moderniser et simplifier l’expérience des usagers du tramway à travers le pays.

Setram a également lancé cette semaine un nouveau site web dédié à ses services. Conçu dans le but de faciliter l’accès aux informations et aux transactions, ce site se veut être un outil pratique pour les utilisateurs.

Une expérience utilisateur améliorée

La nouvelle plateforme numérique de Setram promet une expérience utilisateur optimisée. En offrant la possibilité de créer un espace personnel, les usagers peuvent désormais gérer leurs abonnements et renouvellements en ligne.

Grâce à cette plateforme, il est également plus facile pour les usagers de déposer des réclamations ou de soumettre des suggestions pour améliorer les services du tramway. Setram s’engage à prendre en compte les retours de sa clientèle pour garantir une qualité de service optimale.

Pour conclure, le lancement du paiement électronique et du nouveau site web par Setram marque une avancée majeure dans l’amélioration des services de transport en commun. Cette initiative témoigne de l’engagement de l’entreprise à répondre aux besoins et aux attentes de sa clientèle, tout en contribuant à la modernisation et à l’efficacité du réseau de tramway en Algérie.