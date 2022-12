Achat de voitures en Algérie: une autre banque lance le crédit « halal »

L’acquisition d’une voiture est pour certain un réel investissement financier et les fonds nécessaires ne sont pas tout le temps disponibles. Si certains optent pour les prêts auprès de leurs proches, ou des prêts bancaires communs, d’autres cherchent et attendent une alternative islamique bancaire non disponible sur l’ensemble du territoire national.

De plus, avec la reprise de l’importation automobile et la relance de l’industrie locale, les institutions bancaires se doivent de suivre la cadence avec des offres adéquates. C’est dans ce cadre que la Banque extérieure d’Algérie a ouvert cinq guichets de services bancaires islamiques dans les wilayas de Mostaganem, Relizane et Tiaret.

Crédits « halal », le DG de la BEA en dit plus

Afin d’apporter les informations nécessaires, le directeur général de la BEA, Lazhar Létrache, est intervenu par le biais d’un communiqué de presse.

Selon le média arabophone Echorouk, il a révélé le lancement de financement automobile auprès de la BEA destiné aux citoyens qui souhaitent acquérir une voiture. L’offre serait en adéquation avec la charia islamique.

Selon ce même communiqué, les personnes qui veulent acquérir des voitures peuvent dès à présent « demander un prêt dans le cadre de la finance islamique pour l’achat d’une voiture ». En effet, dès le vendredi 30 décembres 2022, 4 guichets des services bancaires islamiques seront ouverts au niveau des agences de Tlemcen, Maghnia, Ain Temouchent et Sidi Bel Abbes, portant le nombre d’agences qui comportent des guichets pour ces services financiers services à plus de 50 agences à l’échelle nationale.

A noter que le premier compte au sein de la banque islamique a déjà été ouvert à Mostaganem.

Quels sont les taux de financement pour l’achat d’une voiture ?

Les personnes voulant acheter une voiture seront ravies de savoir qu’une aide financière (soit le prêt) est apportée. Néanmoins une question perdure : à quel taux s’élève ce financement ?

Le directeur général de la BEA a donc révélé que ladite banque financera l’achat d’un véhicule avec un taux estimé à 90 %.

Néanmoins, certaines zones d’ombres restent présentes puisque les informations relatives aux conditions, et aux délais n’ont pas encore été communiquées.