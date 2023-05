Achat de voitures en Algérie : lancement d’un crédit pour les enseignants

Le secteur automobile en Algérie est en pleine ébullition depuis le décret sur le retour des importations. La nouvelle du retour de Fiat, Renault, Geely et d’autres marques a créé un élan d’enthousiasme parmi le peuple. Tout un chacun commence ainsi à établir son budget et ses capacités financières pour profiter au mieux de l’opportunité et s’offrir un nouveau véhicule.

Certaines catégories de salariés pourront néanmoins bénéficier d’aides pour financer leurs projets d’acquisition. C’est le cas des enseignants algériens notamment. Le Comité national des œuvres sociales pour les travailleurs de l’éducation (CNOSTE) a annoncé le lancement d’un crédit automobile pour les enseignants algériens en 2023.

Des crédits auto pour les enseignants algériens en 2023

Abdelkader Hamadèche, chef du (CNOSTE), a confirmé le lancement d’un prêt automobile spécialement dédié aux enseignants algériens ce dimanche.

Ce crédit d’une valeur maximale de 100 0000 DA est dirigé vers l’acquisition de véhicules neufs (importation particulièrement) et profitera à plusieurs milliers d’enseignants algériens. Une aide qui sera la bienvenue pour faciliter aux travailleurs du secteur de l’éducation l’accès aux voitures neuves à une heure où les prix sont hors de portée du salarié moyen.

La première vague comptera 30 000 bénéficiaires et devrait être lancée prochainement. Le projet sera mis en marche dès que le ministère de l’Éducation aura donné plus de détails sur son nouveau budget pour l’année 2023, indique la même source. Hamadèche ajoute que le comité attend également l’entrée de nouveaux véhicules d’importation sur le marché pour lancer le coup d’envoi du projet.

La BNA propose une formule « Halal » pour l’acquisition de véhicules

La nouvelle offre « La MOURABAHA AUTOMOBILE » de la BNA est un crédit bancaire dédié à l’achat de véhicules neufs. Il s’agit d’un prêt qui remplit les exigences de la Charia et qui est donc classifié comme « Halal ».

Le principe repose sur l’achat du véhicule par la banque, qui va ensuite le revendre au concerné avec une marge de bénéfices connue à l’avance. Le remboursement se fera sur une durée maximale de 60 mois (5 ans), selon les mensualités.