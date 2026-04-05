Achat de véhicules d’occasion : le paiement bancaire est-il obligatoire en Algérie ?

Une rumeur concernant les procédures d’immatriculation des véhicules a récemment suscité de nombreuses interrogations parmi les citoyens. Selon ces informations non officielles, l’achat de véhicules et certaines démarches administratives devraient désormais obligatoirement passer par un paiement via la banque.

Face à cette situation, un employé du service d’immatriculation des voitures a tenu à apporter un démenti clair afin de mettre fin à la confusion.

Dans une vidéo diffusée et relayée par le média arabophone Echourouk News, un agent du service des cartes grises a affirmé qu’ »aucune instruction officielle n’a été reçue » concernant l’obligation de paiement bancaire pour l’achat de véhicules.

Il a précisé que, jusqu’à présent, les procédures en vigueur n’ont pas été modifiées et qu’aucune nouvelle directive du ministère de l’Intérieur n’a été transmise aux services concernés.

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Selon ses déclarations, toute évolution de la procédure ne pourra être appliquée qu’après une communication officielle des autorités compétentes.

Aucune instruction officielle pour le moment

L’agent a insisté sur le fait qu’il n’existe actuellement aucune obligation imposant aux citoyens de passer par la banque pour finaliser leurs démarches d’immatriculation.

Il a rappelé que les services administratifs suivent strictement les instructions ministérielles et que toute modification du processus doit être formalisée par un texte officiel avant son application sur le terrain.

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Cette précision vise à rassurer les usagers et à éviter la propagation de fausses informations susceptibles de créer de la confusion.

Ce qui pourrait changer en cas de nouvelle directive

L’agent a toutefois évoqué un scénario futur conditionné par une éventuelle instruction officielle. Dans ce cas, les services concernés pourraient exiger une quittance bancaire avant de procéder à la validation des cartes grises.

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Il a expliqué que ce document serait alors intégré au dossier administratif et conservé comme pièce justificative, notamment en cas de contrôle ou d’inspection par une commission.

Cependant, il a insisté sur le fait qu’il s’agit uniquement d’une hypothèse liée à une décision future éventuelle, et non d’une règle actuellement en vigueur.

Appel à la prudence face aux rumeurs

À travers ce démenti, les citoyens doivent faire preuve de vigilance face aux informations non vérifiées qui circulent sur les réseaux sociaux. Ainsi, il est important de se référer uniquement aux sources officielles pour éviter toute confusion dans les démarches administratives.

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Cette mise au point intervient dans un contexte où plusieurs rumeurs concernant les procédures administratives se propagent rapidement en ligne, alimentant parfois des inquiétudes injustifiées parmi les usagers.