Achat de pneus Naftal : Changement important sur la plateforme d’inscription E-MAHATA

L’organisation de défense des consommateurs « Himayatec » a apporté de nouvelles précisions concernant le processus d’inscription et de distribution des pneumatiques assuré par la société nationale Naftal, faisant état de la livraison de plus de 200 000 unités en l’espace de seulement trois semaines.

Ces éclaircissements interviennent à l’issue d’une séance de travail entre les représentants de l’organisation et le Directeur Général de Naftal.

La rencontre a été consacrée à l’examen des préoccupations des usagers ainsi qu’aux contraintes opérationnelles observées dans la gestion des inscriptions et de la communication avec les citoyens.

Du mail au SMS : un ajustement technique concluant

Selon les explications fournies par les dirigeants de Naftal, la première phase du dispositif s’appuyait sur une plateforme numérique avec notifications adressées par courrier électronique.

Bien que plus de 51 000 demandes aient été enregistrées, un grand nombre de souscripteurs ne s’est pas présenté pour récupérer ses équipements, faute d’avoir consulté sa boîte mail.

Face à cette situation, l’entreprise a réorienté son canal d’information vers l’envoi de messages textuels (SMS).

🟢 A LIRE AUSSI : « Que faire en cas de pneu éclaté ? » : Himayatec dénonce la rigidité de la plateforme Naftal

Ce changement de méthode s’est avéré particulièrement efficace : l’utilisation des SMS a permis d’assurer la livraison de plus de 200 000 pneumatiques en trois semaines, tandis que le processus d’attribution se poursuit activement à travers le réseau national.

À cet effet, l’organisation « Himayatec » invite l’ensemble des citoyens inscrits n’ayant reçu aucun retour par SMS à renouveler leur demande sur la plateforme, dans la mesure où leur notification initiale a pu être envoyée par e-mail sans être consultée à temps.

Plus de 800 000 pneus commercialisés à prix coûtant

Les données présentées lors de cette réunion révèlent également que Naftal a commercialisé plus de 800 000 pneumatiques au cours des huit derniers mois.

La direction a précisé que les prix de vente proposés ne répercutent aucune marge bénéficiaire pour l’entreprise, afin de garantir aux consommateurs des produits de qualité à des tarifs préférentiels.

🟢 A LIRE AUSSI : Naftal lance une importante alerte concernant la vente de pneus en ligne

Enfin, l’organisation « Himayatec » a réaffirmé sa volonté de poursuivre le suivi de ce dossier et de transmettre les doléances des usagers.

Elle a proposé d’assurer un rôle de médiation directe pour traiter les cas particuliers et faciliter la communication avec les services de Naftal — une proposition qui a reçu l’accord formel du Directeur Général de la compagnie.