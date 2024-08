Achat de bagages supplémentaires : Air Algérie annonce des prix préférentiels et compétitifs

Dans le cadre de sa politique bagages, Air Algérie a décidé de lancer un nouveau service et de passer d’un système par poids à un système par pièce. La compagnie aérienne nationale revient dans un nouveau communiqué pour donner plus de détails sur cette nouveauté.

Désormais, la compagne aérienne nationale permet à ses voyageurs d’acheter des bagages supplémentaires, en ligne, via son site de réservation, son application mobile et ses agences partenaires.

À LIRE AUSSI : Bagages supplémentaires : Air Algérie dévoile un nouveau service en ligne

Bagages supplémentaires : voici ce que propose Air Algérie

Pour rappel, Air Algérie autorise aux passagers à bord de ses avions à transporter des bagages selon la tarification indiquée sur leurs billets. Et ce, à condition que le poids ne dépasse pas les 23 kg pour les bagages en soute et une pièce de 5 à 10 kg pour le bagage en cabine, en fonction du type d’avion.

Par ailleurs, pour améliorer ses services et offrir un meilleur confort à ses voyageurs, le pavillon national offre désormais la possibilité d’acheter un bagage supplémentaire en ligne, selon le poids autorisé en avion et à des prix compétitifs et préférentiels.

Cette opération peut être effectuée au niveau des agences de la compagnie, via son centre d’appels et sur son site de réservation et son application mobile.

Un délai de 12 mois pour utiliser ce service

La tarification des bagages réservés 24 heures avant le vol est différente de cette effectuée à la réservation, après cette période. De plus, Air Algérie autorise aux passagers ayant payé ce service sans l’utiliser, un délai de 12 mois pour l’utiliser. Et ce, sans possibilité de remboursement des montants versés. Les clients d’Air Algérie peuvent profiter d’un service de poids supplémentaire de 23 à 32 kg, pour les pièces supplémentaires autorisées.

Par ailleurs, ce nouveau service autorise la possibilité de transporter des bagages particuliers, tels que les instruments de musique et les articles de sport. Ces derniers seront soumis aux mêmes conditions de transport de bagages.

Air Algérie détaille, aussi, ses conditions pour le transport des animaux. Dans ce sillage, la compagnie précise que leur poids ne doit pas dépasser les 6 kg lors d’un transport en cabine et 23 kg en soute.

À LIRE AUSSI : Envie de voyager léger avec Air Algérie ? Voici ce qu’il faut savoir sur les bagages en cabine