Acharnement médiatique contre Imane Khelif : l’Algérie a porté plainte

Le chef de la délégation algérienne aux Jeux Olympique Paris-2024 réagit suite à la cabale médiatique menée contre la boxeuse algérienne Imane Khelif. Il révèle que le Comité olympique des sports algériens (COA) a porté plainte au Comité international olympique.

Au moment où elle s’apprête à effectuer son entrée en lice dans les Jeux Olympique Paris-2024, la boxeuse Imane Khelif a été victime d’une cabale médiatique ces dernières heures. En effet, plusieurs médias, entre autres Daily Mail, ou encore des personnalités influentes, à l’image d’Elon Musk et Richard Dawkins, l’ont accusé d’être « transgenre ».

Une cabale malsaine, faut-il le dire, qui a suscité la réaction de tout le monde en Algérie. « Imane Khelif est notre fille, sœur et championne. Imane Khelif est une ligne rouge à ne pas franchir. Je condamne avec vigueur l’acharnement médiatique dont elle a été victime. En avant Imane, toute l’Algérie est derrière toi », a écrit le ministre de la Jeunesse et des sports, Abderrahmane Hammad, sur son compte twitter. Idem pour les Algériens qui ont affiché un soutien indéfectible à la jeune boxeuse algérienne.

Barbari dénonce une tentative de déconcentration

Le secrétaire général du Comité olympique des sports algériens, Kheireddine Barbari, a également réagit à propos de l’acharnement médiatique contre Imane Khelif. « C’est une cabale médiatique féroce de la part des médias étrangers. C’est une tentative de déstabilisation à l’égard de notre boxeuse, au moment où elle s’apprête à effectuer son entrée en lice dans les JO », a-t-il déclaré.

Chef de la délégation algérienne aux JO, Barbari révèle avoir porté plainte. « Face à cette situation, je vous affirme avoir porté plainte. J’ai aussi saisi le Comité international olympique dans le cadre de protéger notre boxeuse ».

« Je pense que cette cabale médiatique ne pourra que motiver davantage Imane Khelif pour faire une participation honorable aux JO et honorer ainsi le drapeau algérien », a-t-il ajouté, et de conclure : « Je lance un appel aux Algériens. Je leur demande de rester derrière notre boxeuse et la soutenir ».