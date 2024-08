Acharnement contre Imane Khelif : le message de soutien émouvant du président du CIO

Victime d’un acharnement médiatique féroce et malsain, Imane Khelif a reçu un soutien indéfectible. C’est au tour du président du Comité international olympique de lui adresser une lettre.

En effet, Thomas Bach soutient la jeune boxeuse algérienne. « À l’issue de votre combat de jeudi, permettez-moi de vous offrir mon soutien après ce qui doit être un moment très difficile », lit-on au début de sa lettre.

Et d’ajouter : « Un nombre bien trop élevé de personnes ont vu les mauvais traitements dont vous avez fait l’objet. Simplement pour avoir participé à une compétition olympique et pour avoir poursuivi votre rêve olympique. Aucun athlète ne devrait faire l’objet de telles attaques. J’espère que vous parviendrez à faire fi de ses attaques et continuerez à participer aux compétitions de boxe, malgré cette intention injustifiées ».

Thomas Bach décidé à protéger Imane Khelif

Le président du CIO ne s’arrête pas là. En effet, il est décidé de faire de son mieux pour protéger Imane Khelif.

« Entre-temps, des membres de l’équipe de protection ont pris contact avec vous. Et ce, afin de vous apporter tout notre soutien et mettre à votre disposition différents outils pour vous aider à vous protéger », a-t-il écrit.

Enfin, il conclut : « En ce moment particulier, je tiens à vous exprimer toute mon affection. Je vous invite à rester forte et à vous concentrer sur vos performances sportives. Je vous adresse mes meilleurs vœux ». Rappelons que le CIO a déjà exprimé son soutien à Imane Khelif, la veille de son combat face à l’Hongroise Luca Anna Hamori.

Par ailleurs, la Fédération internationale de boxe tient en ce moment un point de presse pour expliquer les raisons de la disqualification d’Imane Khelif du dernier tournoi mondial de boxe en Inde. L’IBA poursuit son acharnement contre la boxeuse algérienne, encore une fois la veille d’un important combat, dans le cadre de la demi-finale des JO.